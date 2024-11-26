Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ’’Nisan-Eylül 2024 arası dönemi kapsayan ilk yarıyıl sonuçlarına göre, servis gelirlerimiz 42,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,4 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyona ulaştı’’ dedi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Engin Aksoy, yeni yıl mali sonuçlarına ilişkin ve İzmir’e yapılacak olan veri merkezine dair açıklamalarda bulunurken, Google ve Microsoft ile yapılan stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Aksoy, Vodafone Business’ın KOBİ’lerin dijital dönüşümüne sağladığı katkıya değindi.

Yeni mali yıl sonuçlarını değerlendiren Aksoy, ’’Şirket olarak, Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nisan-Eylül 2024 arası dönemi kapsayan ilk yarıyıl sonuçlarına göre, servis gelirlerimiz 42,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,4 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 20,2 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,6 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 304 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte’a yükseldi. Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Her Şey Yanımda online alışveriş platformumuzun ziyaret edilme sayısı, erişime açıldığı tarihten bu yana 275 milyona yaklaştı. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8,3 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi’’ dedi.

İzmir’e yaklaşık 100 milyon dolarlık veri merkezi

Vodafone Business’ın son dönemdeki bulut teknolojileri ve veri merkezi tarafında yeni gelişmeleri, açılımları ve projelerinden bahseden Aksoy, ’’Şirket olarak halihazırda toplam beş veri merkezimiz; özel ve güvenlikli server’larımızla bulut alanında Vodafone Business olarak biz de işletmelerimize hizmet sağlıyoruz. 2021-2025 yılları arasında dijital veri artışının yüzde 22,9’a erişmesi bekleniyor. Veri artışına paralel olarak veri merkezi ihtiyacı da artıyor. Bizler de bu paralelde Edgnex Data Centres By DAMAC’la, İzmir’de yeni bir veri merkezi kurmak için güçlerimizi birleştirdik. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla kurulacak bu veri merkezimiz, 6 megawatt kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone’un Ege Bölgesi’ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak.

Bunun yanında bu yılın başında Vodafone Grubu, Microsoft ile 10 yıllık büyük bir stratejik ortaklığını duyurmuştu. Grubumuz önümüzdeki 10 yıl içinde Microsoft ile birlikte geliştirilen ve Vodafone’un bağlantı hizmetlerini de kullanacak olan bulut ve yapay zekâ hizmetlerine de 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor’’ şeklinde konuştu.

’’KOBİ’lere, sunduğumuz IoT bazlı dijital çözümlerle işletme ve KOBİ’lerimizin dijital ve yeşil dönüşümlerini mümkün kılıyoruz’’

IoT alanında Vodafone Business olarak attıkları adımlara değinen Aksoy, ’’IoT bazlı sunduğumuz ürünlerden Akıllı Fabrika Çözümü, Araç Takip Sistemi, Dijital Tarım Çözümü, IoT Platform Çözümü, Perakende Analitiği Çözümü, Red Enerji, gibi hizmetlerimizle de işletmelerimizin dijital çağa en hızlı ve güvenilir biçimde ayak uydurabilmesine yardımcı oluyoruz. Yeşil dönüşümde işletmelere, özellikle KOBİ’lere, sunduğumuz IoT bazlı dijital çözümlerle işletme ve KOBİ’lerimizin dijital ve yeşil dönüşümlerini mümkün kılıyoruz. Bu noktada dijital çözümlerimizi kullanan işletmeler karbon ayak izlerini azaltırken verimliliklerini artırarak rekabet avantajı elde edebiliyor. Bulut Santral çözümümüz sayesinde enerji tüketimi ve karbon ayak izi önemli ölçüde azalıyor. Akıllı Fabrika ürünümüz sayesinde gerçek zamanlı verimlilik takibi yapılarak makine verimliliğinde yüzde 45’e varan artışlar elde edilebiliyor. Araç Takip Sistemi’yle yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. İşletmelerimiz Red Bulut’ta çalışanlarının iş yükünü doğru planlıyor, kaynaklarını verimli yönetiyor.

Bunun yanında aslında Vodafone Business olarak, 2019 yılında e-Call ile başladığımız servislere bağlantılı araç ile devam ettiğimizi belirtebiliriz. Bugün 1,1 milyondan fazla araçta Vodafone altyapısı bulunuyor. Bu hatların 300 bin adetten fazlası e-SIM teknolojisini destekliyor. Biz de Vodafone Business olarak 37 araç markasına e-Call hizmeti sağlıyoruz. Geçen yıl ilk bağlantılı araç müşterimize hizmet vermeye başlamıştık. Şu anda bu sayı 4’e ulaştı. Abone sayımız ise 50 bini geçti. Bu rakamlar da her geçen gün artıyor’’ diye konuştu.

Google ile 1 milyar doları aşan 10 yıllık anlaşma

Google ile yapılan 1 milyar dolarlık anlaşma hakkında bilgi veren Aksoy, ’’Vodafone Grubu ve Google, Google Cloud ve Google Gemini modelleriyle desteklenen yeni hizmetleri, cihazları ve TV deneyimlerini milyonlarca Vodafone müşterisine sunmak üzere, mevcut iş ortaklıklarını stratejik bir kararla 10 yıllık daha uzattı. Vodafone’un 15 ülkedeki müşterilerinin yanı sıra dünya çapında 45 pazardaki iş ortaklarına, depolama, güvenlik ve yapay zekâ desteği sunacak anlaşma kapsamında, Google, işgücü verimliliğini artırmak için Vodafone’un sabit ve mobil bağlantı hizmetlerini kullanacak.

Anlaşmaya göre Vodafone, Avrupa’daki hızlı 5G ağı üzerinden Google’ın yapay zekâ destekli Pixel cihazlarına daha fazla erişilmesini sağlayacak ve Android ekosistemini desteklemeye devam edecek. Cihazlarında Google Cloud’un üretken yapay zekasını kullanan Vodafone TV, geliştirilmiş içerik arama ve öneriler sunma işlemlerini daha da kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca yine, gelecekte Google Ad Manager ile reklamcılık deneyimleri sunulması da planlanıyor.

Bu anlaşmayla mevcut özel veri havuzumuzu kullanarak Google Cloud ile ortaklığımızı genişletirken, müşterilerimize yeni hizmetleri hızla sunmak için Google Cloud’un Vertex AI adlı kullanıma hazır kurumsal yapay zekâ platformunu kullanacağız. Ayrıca siber güvenlik, veri analitiği ve yapay zekâ dahil olmak üzere, Google Cloud’un Güvenlik Operasyonları platformundan yararlanarak kurumsal müşterilerimize yönelik yeni bir bulut tabanlı güvenlik hizmetleri dağıtma ve geliştirme taahhüdümüzü de güçlendirmiş olacağız’’ ifadelerini kullandı.

’’Google iş birliğimizin odak noktalarından biri; tüketicilerin en yeni donanım ve dijital teknolojilerden yararlanmasını desteklemek’’

Google ile yapılan anlaşmanın amacına dikkat çeken Aksoy, ’’Tüketicilerin yapay zekâ ve bulut tabanlı uygulamalar da dahil olmak üzere en yeni donanım ve dijital teknolojilerden yararlanmasını desteklemek, Google iş birliğimizin temel odak noktalarından biri. Bu sayede hem Vodafone hem de Google, mağazalarının yanında online olarak sunulan ve yapay zekâ desteğiyle, müşterilerine yeni deneyimler yaşatacak. Bir dizi Pixel cihazı ve Android tabanlı farklı cihazlar tanıtacak olan bu iş birliği çerçevesinde Vodafone, YouTube aboneliğine dayalı ürünleri, depolama planlarını, AI Premium planlarını ve Google One abonelik planlarını tüketicilerle buluşturacak.

Bununla beraber Google’la beraber ek içerikleri keşfetme özellikleri, ödül ve teklif hizmetleri sağlamak için Google Cloud’un gelişmiş üretken yapay zekâ yetenekleriyle donatılan Vodafone TV’yi geliştirmek için de birlikte çalışacağız. Böylelikle Vodafone TV cihazlarına daha iyi entegre edilmiş YouTube deneyimini de önümüzdeki dönemde kullanıcılarımıza sunacağız. Bu iş birliği anlaşmasıyla Avrupa ve Afrika’daki milyonlarca müşteriye ulaşmayı planlıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Aksoy, son olarak Microsoft’la yapılan anlaşma hakkında şöyle konuştu: ’’Bu yılın başında Vodafone Grubu, Microsoft ile 10 yıllık büyük bir stratejik ortaklığını duyurdu. Grubumuz, önümüzdeki 10 yıl içinde Microsoft ile birlikte geliştirilen ve Vodafone’un bağlantı hizmetlerini de kullanacak olan bulut ve yapay zekâ hizmetlerine de 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında Vodafone, müşteri hizmetleri operasyonlarını geliştirmek için Microsoft’un üretken yapay zeka teknolojilerini kullanacak. Bu doğrultuda, Vodafone’un chatbotu da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri uygulamaları, Azure üzerinde çalışan OpenAI teknolojisiyle geliştirilecek. Ayrıca, Vodafone çalışanları da Microsoft Copilot’a erişebilecek. Bu sayede şirket olarak, ticari müşterilerimize Azure ve Teams gibi Microsoft hizmetlerinin satışını gerçekleştireceğiz.’’