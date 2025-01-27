MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."