Deprem sorununun ancak anlayış değişikliğiyle çözülebileceğini vurgulayan Görür, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Eski Haline Döndürmek Çözüm Değil"

Prof. Dr. Görür, depremler sonrası şehirlerin eski haline getirilmesinin çözüm olmadığını belirterek, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor. Medya harıl harıl hazırlanıyor. Siyasetçiler neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor, depremzedeler nelerin eksik olduğunu söylüyor. İyimserlik, karamsarlık almış yürümüş. Aziz milletim bugünkü anlayışla her şey yapılmış, tamamlanmış olsa bile DEPREM SORUNU bitmeyecek. Bu sorun ancak anlayışımızı değiştirerek çözülebilir. Soruyorum size. Yarı -n yine buralarda deprem olmayacak mı? Başka yerlerde olmayacak mı? Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz. Çağdaş deprem ülkeleri böyle. Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak bir kaç kişi tesadüfen ölüyor. Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz tek nolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Yeter ki sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin. " ifadelerini kullandı.

Görür, deprem dirençli şehirlerin önemine değinerek, çağdaş deprem ülkelerinde büyük depremlerde bile yalnızca birkaç kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Türkiye'de ise binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, halkı ve yetkilileri deprem dirençli şehirler oluşturmak için adım atmaya çağırdı.

Prof. Dr. Görür son olarak açıklamasında "Arkadaşlar hala sorular geliyor. Şunu tekrar basite indirgeyerek söyleyeyim. Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz." dedi.