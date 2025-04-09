İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Tahtaköprü Mahallesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bahar mevsiminde karla uyanan mahalle sakinleri, bu sürpriz doğa olayı karşısında hem şaşkınlık hem de hayranlık yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki soğuk havanın birkaç gün daha etkili olabileceğini ve yüksek kesimlerde don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ