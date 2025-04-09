Bu proje, yalnızca temiz enerji üretimiyle değil, aynı zamanda Türkiye’de ilk kez kullanılacak otomatik panel yıkama ve soğutma sistemiyle de öncü bir model olacak.

Yüksek Verimlilik Sağlayan Özel Sistem

Proje kapsamında, 4.100 adet 590 W gücünde güneş paneli ile 2,4 MWp (DC) ve 1,9 MWe (AC) gücünde bir sistem kurulacak. Kurulan santral, otomasyon ve uzaktan izleme sistemi ile anlık olarak takip edilebilecek, en verimli şekilde çalıştırılacak ve tüm hata/verimlilik raporları anlık, günlük, aylık ve yıllık bazda alınabilecek.

Özellikle otomatik panel yıkama ve soğutma sistemi, Türkiye’de bir ilk olarak bu projede uygulanacak. Bu sistem sayesinde paneller düzenli olarak temizlenerek kirlilik ve tozlanmadan kaynaklanan enerji üretim kayıpları önlenecek. Aynı zamanda soğutma sistemi, yüksek sıcaklıklarda panellerin performans kaybını minimize ederek %15’e varan ek verim artışı sağlayacak.

Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, projenin önemine değinerek şunları söyledi:

“Güneş panellerinin uzun vadeli yüksek verimle çalışması için temizlik ve soğutma büyük önem taşıyor. Türkiye’de ilk kez kullanılacak olan otomatik panel yıkama ve soğutma sistemimiz, manuel temizliğe kıyasla hem daha az su tüketiyor hem de insan müdahalesine gerek kalmadan düzenli olarak çalışarak enerji üretiminde sürekliliği sağlıyor. Bu sistem, Mobiliyum AVM gibi büyük ölçekli işletmeler için enerji verimliliğinde yeni bir çağ başlatacak.”

Yeşil Dönüşüme Büyük Katkı

Kurulan sistem, her yıl 1.200 ton karbon salınımını engelleyerek 13 bin 442 ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir çevresel fayda sağlayacak.

Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Mobiliyum AVM yönetimine de teşekkür ederek, “Türkiye’nin en büyük mobilya AVM’si olan Mobiliyum, sadece sektöründe değil, çevresel duyarlılığıyla da fark oluşturuyor. Böylesine vizyoner bir yönetim anlayışına sahip bir kurumla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, önemli bir enerji yatırımı olmasının yanı sıra, aynı zamanda Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde güçlü bir örnek olacaktır” dedi.

Şahintaş, “Tek Enerji olarak, yenilikçi enerji çözümlerimizle ülkemizin temiz enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.