Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kat amacı ile kurulmadığını belirterek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde pek çok ürün indirimli etiketlerle raflarda yerini aldı ve müşterileri bekliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 02 Aralık ile 15 Aralık tarihleri arasında indirime giren ürün listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki indirimli ürünlerin listesi

· Zeytinyağı 1lt – 165 TL

· Anadolu Osmancık Pirinç 1kg – 37,90

· TK Yeşil mercimek 1kg – 39,90

· TK Garnitür Konservesi 550 Gr – 20,95 TL

· TK Biberiye Turşu 650 G – 32,90 lira

· TK Karışık Turşu 650 Gr – 21,50 TL

· TK Ayçiçeği Yağlı Ton Balığı (iri parçalı) 3 x 80 Gr 58,90 TL

· TK Kavurma (Donuk dana eti) Kg fiyatı – 549,90 TL

· TK Pilavlık Bulgur 2.5 kg – 54,90 TL

· TK Kasap Sucuk Dana Eti 400 Gr – 133,90 TL

· TK Bezelye Konservesi 670 Gr – 22,50 TL

· ASR Ayak Paça Çorbası Donuk 750 Gr – 73,90