Türkiye, kasım ayında ham petrol üretiminde tarihî bir zirveye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da gerçekleştirilen Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler programında yaptığı açıklamada, kasım ayında toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretildiğini belirtti. Bu rakam, Türkiye’nin petrol üretiminde şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Bakan Bayraktar, toplam üretimin yarısının Gabar bölgesinden elde edildiğini vurguladı. Gabar’daki günlük üretim kapasitesi, 61 bin varili geçerek Türkiye'nin petrol üretimine büyük katkı sağladı. Bölgedeki sondaj ve üretim faaliyetlerinin artırılmasıyla, daha yüksek üretim seviyelerine ulaşılması amaçlanıyor.

Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika gibi enerji potansiyeli yüksek bölgelerde, uluslararası ortaklıklar kurarak yeni petrol ve doğalgaz yatırımları gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye’nin enerji sektöründeki bu rekor başarısı, enerji arz güvenliğini artırmaya ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik adımların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yeni yatırımlar ve uluslararası iş birlikleriyle, Türkiye’nin küresel enerji sektöründe daha güçlü bir aktör olması hedefleniyor.