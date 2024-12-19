Çin menşeli TEMU isimli alışveriş sitesinden sipariş ettiği ürünlerin, sitedeki fotoğraflarla hiçbir benzerliği olmadığını ve 15 bin liralık alışverişinin 10 bin lirasının çöpe gittiğini ifade etti. Karagöz, püsküllü perde siparişi verdiğini ancak sadece püskül baskısı olan bir bez gönderildiğini, ayrıca sipariş ettiği yöresel kıyafetlerin kumaş kalitesinin çok kötü olduğunu dile getirdi. Karagöz, yaşadığı deneyimden sonra internetten alışveriş yapmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğini vurguladı.

“Yaklaşık 10 bin liram çöpe gitti”

Konuyla alakalı konuşan İsmail Karagöz, “TEMU’dan yaklaşık 15 bin liralık bir alışverişim oldu. Ben bu alışverişi yaptım ama ürünlerin bazıları çok iyi gelirken, bazılarından memnun değilim. Mesela, işletmeme dekor amaçlı 20-30 santimlik bir parça olarak sipariş ettiğim ürün çok küçük geldi. Püsküllü bir perde siparişi verdim, sadece baskı olarak göndermişler. Üzerine püskül baskısı yapmışlar ve perde de değil zaten. Bunlardan dolayı şikayetçiyim. Ben kimsenin böyle bir sorun yaşamasını istemediğim için bunu belirtmek istedim. Hiç tavsiye etmiyorum. Yakın çevreme aynı şekilde şikâyetlerimi söylüyorum, onlar da bu sorunu yaşamasınlar. Daha önce işletmem için internetten alışverişler yaptım, şu ana kadar herhangi siteden hiçbir sorun yaşamadım. Tek sorun yaşadığım TEMU oldu. Her şey dahil 15 bin lira tuttu, yaklaşık 10 bin lirası çöpe gitti. İyi dediğim parçalarım ise 5 bin liraya yakın. Hiç memnun değilim. Dışarıdaki heykellerim için koruma tarzı bir yelek aldım, ama 1 tanesi geldi, diğeri gelmedi. İstediğim gibi değildi, küçücük bir şey geldi. Benim istediğim kocaman bir şeydi ama, sadece kemer tarzı bir şey getirdiler. Fotoğraflarda boyutları yüksek gözüküyor. Mesela 21 metre ya da 20-30 santim olarak gösteriliyor, ama bana gelen parçalar daha küçük” dedi.

“Fotoğraflarda gözüktüğü gibi gelmedi”

Yaptığı alışverişten dolayı çok pişman olduğunu dile getiren İsmail Karagöz şöyle devam etti;

“Büyük meblağlar da ödüyoruz bunlar için, çok şikayetçiyim yani. Ceket olarak sipariş verdiğimiz ürün gömlek olarak geldi, zaten kumaşında da sorun var. Takım olarak sipariş etmiştik, altına eşofman gibi bir şey göndermişler. TEMU’nun satıcılarını kontrol etmesini istiyorum. Sipariş ettiğim kumaş da fotoğraflarda gözüktüğü gibi gelmedi. Bu şekilde bir yöresel kıyafet görmemişsinizdir. Parça ve kesik olarak bildiğimiz bez parçası gelmiş. Bizim istediğimiz böyle değildi. Herhangi bir müşteri ve işletme sahibi sorun yaşamasın diye söylüyorum. Parasında da değilim, bunu özellikle belirtmek isterim. Sadece bununla ilgili bir şikayet olmasın, bizim temennimiz o şekilde.”