İnegöl Belediyesi’nin Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri kapsamında düzenlediği Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası tamamlandı. 4 gün süren ve 5 ayrı kategoride yapılan turnuvada 35 takımda 150 sporcu toplam 68 maç oynadı. Kendi kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi. 1 Eylül Pazar günü başlayan ve 4 Eylül Çarşamba akşamı tamamlanan turnuva, 4 gün süren heyecanlı maçlara ev sahipliği yaptı. Toplamda 35 takımın katıldığı turnuvada, 150 sporcu 68 maçta yeteneklerini sergiledi. Şampiyon takımlara ve ilk 3’te yer alan ekipler kupa ve madalyalarını törenle aldı.

Turnuvanın kupa töreni, final maçlarının ardından Belediye Spor Salonu’nda düzenlendi. Tören sırasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, turnuvanın yüksek bir keyifle izlendiğini belirterek, organizasyonda yer alan tüm sporcuları kutladı. Başkan Taban, konuşmasında şunları söyledi:

"Turnuva boyunca çok keyifli müsabakalar izledik. Öncelikle organizasyonda yer alan sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu organizasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan başlayarak 6 Eylül İnegöl’ün kurtuluşuna kadar süren Zaferden Kurtuluşa etkinliklerimiz kapsamında düzenledik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum."

Başkan Taban, turnuvanın sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir birlikteliği ve spor kültürünü yansıttığını belirterek, “Bu turnuva kaybedeni olmayan bir organizasyon. 35 takımın mücadele ettiği ve 150 sporcunun yer aldığı bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tören sonunda, finalde kendi kategorilerinde birinci olan takımlara kupaları ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.