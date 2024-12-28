Toplantıda konuşma yapan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız 2024 yılında çok sayıda saha çalışması ve teşkilat içi program gerçekleştirdiklerini belirterek, “2025 yılında da hakkın ve adaletin tesisi için azim ve gayretle çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Yıldız ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde İnegöl’de vatandaşların vermiş olduğu ana muhalefet görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, ilk yerel seçimlerde belediyeyi kazanarak başarılarını taçlandıracaklarını ifade etti.

Aylık faliyetlerin değerlendirildiği Aralık ayı ilçe divan toplantısında konuşan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız şu ifadeleri kullandı;

2025 YILINDA ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ

“Değerli dava arkadaşlarım. Hareketli bir yılı daha geride bıraktık. Vatandaşlarımızın refahı ve İnegöl’ümüzün geleceği için çok sayıda çalışmaya imza attık. Kırsal mahalle ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, mesleki gruplara ziyaretler, gençlik kolları teşkilatımızın dondurma ikram programları ile ziyaret programları, kadın kollarımızın özel günlerdeki ziyaretleri ile stant çalışmaları, ahde vefa buluşmalarımız, eğitim kamplarımız, mahallelerimizdeki sorunların tespiti ve kamuoyuna duyurulması, gelen davetlere icabet edilmesi gibi yoğun programlar icra ettik. Bir taraftan da Siyonist İsrail’in katliamları karşısında zulüm gören Gazzeli Müslüman kardeşlerimizin bir nebze de olsa sesi olmaya çalıştık. Yine İnegöl Belediye Meclisinde aktif ve yapıcı muhalef anlayışımız gereği çalışmalarımızı sürdürerek vatandaşımızın sesi oluyoruz. Ben bu çalışmaların her kademesinde görev alan teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim yokken, iktidar partisi değilken, hiç bir menfaat kaygısı gütmeden gecesi gündüzüne katarak çalışan Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı’nın tek derdi Yaşanabilir bir İnegöl inşa etmektir. Gelecek nesillerden dua alacak işlere imza atabilmektir. Bugün burada teşkilat mensuplarımız 2025 yılı için yeni bir söz verdi. Çalışmalarımızı hız kesmeden daha da artırarak sürdüreceğiz. Hakkın ve adaletin tesisi için azim ve gayretle çalışacağız inşalah.”

ÇALIŞMALARIMIZ ZAFER GETİRECEK!

“Bu çalışmalarımız tabi ki bize zafer getirecek. 31 Mart yerel seçimlerinde İnegöllü vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu ana muhalefet görevi. Bir sonraki seçimlerde inşallah iktidarla taşlanacak. Altını çizerek vurgulamak istiyorum, hane hane, isim isim tüm vatandaşlarımızın gönlüne girmeye çalışacağız ve inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde bu hizmet delisi kadroları iktidara taşıyacağız, belediyeyi kazanacağız. Her geçen yıl sorunları büyüyen şehrimizi yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bunu ancak inanmış Milli Görüş kadroları, Saadet Partisi kadroları başarabilir. Yeni genel başkanımız Mahmut Arıkan önderliğinde inşallah Tüm Türkiye’de şahlanacağız ve Milli Görüş hizmetlerine özlem son bulacak. Tüm İnegöllü hemşerilerime hayırlı hafta sonları dilerim.”