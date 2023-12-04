Seçil Erzan’ın birçok ismi dolandırdığı dava hala sürmektedir. Nur Erkasap ismi ise sanıklar arasında yer almaktadır. Erzan’ın vermiş olduğu senete borçlu olarak imza atan Erkasap, Emre Belözoğlu’nun yatırmış olduğu parayı aldığı iddianamede yer aldı. Teftiş raporunda Erkasap” Seçil Erzan ile beraber hareket ettiği” değerlendirilmesine yer verilmiştir. Fulya Terim ise Nur Erkasap’a para gönderdiği ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

Teftiş raporunun devamında “Erzan’a banka dışında Mert Zeydanlı elden para verdiği sırada yanlarında Erkasap’ın bulunduğu ile ilgili beyanda Erzan’ın kefil, Erkasap’ın borçlu olduğu bir görüntü bulunmaktadır. Bu sebeple Erzan ve Erkasap beraber hareket etmişlerdir.”

Erzan “Nur Erkasap’tan hiç para almadım”

Erzan iddianamede Erkasap ile ilgili “Fon vadettim. Parası yoktu ama para yatırmak istiyordu. Zeydanlı kefil olabilirim dedi. Erkasap ve Zeydanlı ile bir senet oluşturduk. Senette Erkasap borçlu, Zeydanlı ise alacaklıydı. Senedin vadesi geldiği gün iptal ettim. Erkasap’tan para almadım” ifadelerini kullandı.