Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Maçtan önce oyuncularla konuşmamda da bu maçta tek hedefimiz 3 puandı. Oyuncularımız da maçın başından itibaren galibiyeti hedefleyen bir anlayışla oynadılar. Oyuncularıma teşekkür ediyoruz. BAY haftasına giriyoruz. Bundan sonra oynayacağımız 5 maçımızdan da galibiyet istiyoruz. Sezon sonu geliyor. Oyuncular artık mental anlamda yorgunlar. Kalan maçlarımızı da kazasız bir şekilde atlatmak istiyoruz. Sivasspor a geçmiş olsun. Zor bir süreçten geçiyorlar" diye konuştu.

Sahada oyun olarak sürekli geliştiklerini vurgulayan Sütlü, "Geldiğimizde 4-3-3 formasyonuyla oynuyorduk. Geçtiğimiz haftalarda 3-5-2 oynadık. Her şekilde sahaya iyi oyun oynamak, güzel oyun sergilemek için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kalan 5 müsabakada da galibiyet hedefimiz var"

Sezon sonu ligde hangi sırada tamamlayacakları sorusunu ise Serhat Sütlü, "Biz hep bu takımın daha üst sıralarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Çok ofansif oynayan ve gol atan bir takımız. Fakat çok gol yiyen bir takımdık. Eksiklerimizi düzeltmek, iyi yanlarımızı da geliştirmek için çalışıyoruz. Bazı maçlarda kazalar oluyor. Buna bağlı olarak puan kayıpları yaşıyoruz. Kalan 5 müsabakadan da galibiyet hedefimiz var. Burak Hoca da ilk geldiği günden itibaren bu takımın daha üst sıralarda yer alması gerektiğini, kulübün sıralamadaki yerinin buralar olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Son maçları da en az kayıpla atlatıp sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" şeklinde yorumladı.