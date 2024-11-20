Türkiye genelindeki bütün kombilerin, belirtilen yeni tarih öncesinde muayene edilmesi gerekecek.

Ülkemizde kömür ve elektrikle çalışan ısıtıcıların azalması, coğrafi olarak her bölgeyi kapsayarak doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına yol açtı. Bu durum, yetkilileri yeni düzenlemeler konusunda harekete geçirdi.

HEM GÜVENLİĞİ ARTTIRACAK HEM DE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTICAK

Araçlarda olduğu gibi, kombiler için de zorunlu güvenlik muayenesini getiren bu uygulama, sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda çevre kirliliğini azaltma hedefiyle de örtüşüyor. Yeni dönemde, evlerde sıklıkla kullanılan doğalgaz kombilerinin kullanımına kısıtlama getirilecek. Bu değişiklik, her evde bulunan kombiler için belirli bir uygulama tarihini de içermekte.

2050 yılına kadar AB genelindeki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi hedeflendi. Bu kapsamda, doğalgaz kombilerinin kullanımını sonlandırmayı planlayan AB yetkilileri, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren fosil yakıt kullanan kombilere teşvik verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, doğalgaz kombilerinin sökülmesi öngörülüyor.

Bu önemli adım, AB'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir adım olarak değerlendirilmekte olup, enerji verimliliğini artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir.

Anlaşma AB üyesi ülkeleri kapsasa da, Türkiye'nin de bu projeyi 'AB Uyum Yasa Paketleri' kapsamında eksiksiz şekilde uygulaması beklenmektedir.