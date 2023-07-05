Togg ilk zammı açıkladı.

Togg'da yapılan ilk zam ile T10X V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL'den 1,207,000 TL'ye yükseldi.

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil 1,307,000 TL'ye ve Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1,537,000 TL'ye yükseldi.

Togg tarafından yapılan açıklamada satır başları şu şekilde;

Değerli kullanıcımız,

Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek zorunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibiaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.

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