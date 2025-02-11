Devre arası transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ı kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde bir hamle daha gerçekleştirdi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirdi.

Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı.

Eren'i 3.5 yıllığına renklerine bağlayan sarı-kırmızı ekip, bu transfer için Trabzonspor’a bonuslarla beraber 3.5 milyon euro ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli kârının %25'i eski kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,

Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eren Elmalı, Galatasaray'a transferini tamamlamak için 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da olacak.

Öte yandan Eren'ın Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

2022-2023 sezonun başında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Eren, bordo-mavili formayı 111 kez giydi.

4 milyon euro piyasa değeri bulunan milli oyuncu, bu maçlarda 1 gol ve 6 asistle mücadele etti.

24 yaşındaki isim, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 14 kez giydi