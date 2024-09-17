Turkcell, 30’uncu yıl kutlamaları kapsamında çekiliş kampanyasını başlattı. Tüm Turkcell’lilerin katılabileceği çekiliş başvuruları operatörün mağazalarından yapılacak. 16 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kampanyanın büyük hediyesi 3 adet Togg olacak.

Turkcell 30’uncu yaşını müşterileriyle birlikte kutlamaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelindeki bin 40 Turkcell mağazasından başvuru yapılabilecek çekiliş kapsamında; 3 adet Togg, 5 adet motosikletin yanı sıra 3 telefon, 30 oyun konsolu, 30 elektrikli scooter, 200 tablet ve 30 oyun bilgisayarı Turkcell’lileri ve Turkcell’e katılacak yeni müşterileri bekliyor. Turkcell’lilerin 30’uncu yıl çekilişine katılmak için mağazalarda yer alan kampanya katılım ekranından ad - soyad, telefon numarası, il ve ilçe bilgilerini doldurmaları yeterli olacak. Ayrıca her gün yeni bir çekiliş hakkı sağlanacak.

Şirket olarak, Türkiye’yi cepten ilk alo ile tanıştırdıkları günden bu yana geçen 30 yılda, bir mobil operatör olmanın çok ötesine geçtiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak bu özel seneyi müşterilerimizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Yılın başından bu yana gigabyte’ları katladık, gençlere avantajlar-fırsatlar sunduk, keyifleri artırdık. Şimdi sırada Büyük 30’uncu Yıl Çekilişi var. Önümüzdeki 90 gün boyunca mağazalarımızdan yapabilecekleri başvuruyla bu heyecanlı çekilişe katılacak tüm müşterilerimize bol şans diliyorum” dedi.