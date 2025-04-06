Müsabakalara 5 farklı yaş kategorisinde katılan Doğanspor’un 2014 doğumlu sporcuları, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvada; 2011 doğumlu sporcular çeyrek final, 2012 doğumlular yarı final, 2013 doğumlular çeyrek final, 2015 doğumlu sporcular ise yarı final kupasını kazandı.

2014 doğumlu sporcular, finalde Yalova temsilcisini penaltı atışlarıyla mağlup ederek, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 1700 futbolcunun yer aldığı 60 takım arasından şampiyon oldu.

Ayrıca 6 sporcumuz “Yıldız Adayı” kupasıyla ödüllendirildi. İnegöllü sporcular, performanslarıyla profesyonel kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.