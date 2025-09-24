NE YAZIK K,İ BU YENİ YAYIN DÖNEMİNDE NEREDEYSE BÜTÜN KANALLARDA ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLER REVAÇTA!

Okulların yeni ders yılına başlamasıyla TV kanalları da yeni yayın dönemi televizyon dizilerini de yayına sokmaya başladı.

Ama gel gör ki, adeta bütün TV kanalları sözleşmiş gibi şiddet içerikli dizilerle seyirciyi hayli germe niyetindeler. Hangi kanalı açsanız silahlı kavgalı, mafyalı diziler! İnsanlarımızı neredeyse çileden çıkarmakta!

Geçenlerde camide cemaatten bir arkadaş yanıma gelip:

“Yusuf Bey, şu şiddet içerikli dizi filmler iyice baydı! Dizi film yapımcıları şöyle ders alıcı ibret verici aile dizileri neden yapmazlar şaşıyorum doğrusu? Ben şahsen televizyonlarda ya TRT’de yayınlanan Belgesel kanalını izliyorum ya da yarışma yapılan kanalları. Ancak evdeki çoluk çocuk maalesef bu şiddet içerikli abuk sabuk dizileri izlemekte! Bunu gündemde tutarak gerek kanal sahipleri ve gerekse RÜTÜK bu işi bir çözüm getirmeleri gerekir. Şöyle güzel iç açıcı komedi içerikli veya ders alır nitelikte dizi filmler üretmelerini bekliyoruz!” diye derdini anlattı.

Gerçekten şiddet içerikli bu dizilerin çocuklarımız ne kadar etkilediğinin en bariz olayını geçtiğimiz günlerde yaşanan İzmir Balçova Polis Merkezine yapılan silahlı saldırıda Polis Baş Müfettişi Muhsin Aydemir ve Polis memuru Hasan Akını şehit eden 16 yaşında ki bir gencin böyle bir işe kalkışması da kafalarda birçok soruyu getirmekte.

Evet, bu yaşlarda ki çocukların delikanlılığa adım attı en tehlikeli dönem olduğu malumdur. Bu yaştaki çocukların gerek aile için deki şiddetten, gerekse arkadaş ortamlarında ki olumsuzluklardan ve gerekse TV lerdeki şiddet içerikli bu dizilerden çok çabuk etkilenmeleri neticesinde böylesine talihsiz ve menfur olayların gerçeklenmesine neden olduklarının açık bir göstergesidir.

Burada önce ailelere en büyük görev düşmektedir! Çocuklarını böylesi şiddet içerikli dizi ve programlardan ellerinden geldiğince uzak tutmak, aile içi tartışmalar ve kavgalara çocuklarını dâhil etmeden onların gözleri önünde bu tip olumsuzluklardan kaçınmak gerekmektedir.

Öyle bir çağda yaşıyoruz ki gerek çağın getirdiği yüksek teknolojisinin bir parçası olan cep telefonları ve oyun için üretilen LAPTOP’larda savaşlı silahlı oyunlar da çocukların şiddete yönelmelerine neden olmaktadır!

Sağlıklı bir toplum için burada öncelikle aile ve daha sonra da okullarda böylesine tehlikeli şiddet içerikli oyunların oynanmaması için çocuklarımız sıklıkla uyarılmalı ve özellikle TV’lerde yayınlanan şiddet dolu izlemelerine müsaade edilmemelidir.

İnşallah bu uyarılarımızı TV Kanal sahipleri dikkate alırlar da bütün ailelerin çocukları ile birlikte izleyebilecekleri program ve dizileri yayınlamaya başlarlar!

Şiddet ve kavgalardan uzak bir yaşam dileği ile…