Sevgili okurlarım, bugün sizlere gazetemizin 25 yıl önce yayınladığımız haberlere bu günün nostalji haberleri ile geçmişi yad etmek istedim. Gelin bugünün tarihi ile 25 yıl geriye giderek gazetemizde yer alan önemli haberlere bir göz atalım dedik.

25 yıl önce bu gün Zabıta Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü yad edelim dedim.

18 Eylül 2000 Pazartesi günkü gazetemizin 4576 sayısında yayınlanan haberin bir bölümünü aynen naklediyorum:

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl dönümünü geçtiğimiz Cuma günü akşam Organize Sanayi Bölgesi İpek Yolu tesislerinde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Belediye Başkanı Hikmet Şahin, ilçe protokolü ve yıllarca Zabıta Teşkilatına hizmet veren Zabıtalardan Emekli Zabıta Komiseri Ziya Algurdağ, Hüseyin Cengiz, Sabahattin Akçasu, A. Yavuz Sevinç, Abdullah Matışlı, Necati Küpçüoğlu, Mehmet Memiş ve hali hazırda görevde olan tüm zabıtalar katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Zabıta Müdürü Fahri Ekren yaptı. Ekren şöyle açıklamalarda bulundu:

“17 bin hektar mücavir alana ve 125 bin nüfusa sahip İnegöl’ün hizmetini 28 zabıta arkadaş ile birlikte mesai mevhumu tanımadan Bayram ve Pazar tatili demeden görev yapmaktayız. 1580 sayılı Belediye Kanununda Zabıta Teşkilatına geniş görevler verilmesine rağmen, Devlet Memurları Kanununda özlük hakları konusunda yeterli düzenlemelerin yapılmadığını ve Teşkilatımızın zor şartlarda canla başla görev yaptıklarını belirtmek istiyorum.”

Gecede kısa son konuşmayı İnegöl Belediye Başkanı Hikmet şahin yaptı. Şahin:

“174 yıl önce kurulan bu teşkilatın gece gündüz demeden hizmet verdiğini İlçe Teşkilat Müdürümüz açıkça belirtti. 17 bin hektara çıkardığımız mücavir alanda gecekonduyu önlemek için zor şartlar altında çalışan Teşkilatımızı takdir etmekteyiz. Ayrıca İnegöllü vatandaşlarımız temiz hava solusunlar diye gece gündüz ilçeye kaçak yoldan kömür sokmaya çalışan araçları sıkı denetimlerle bertaraf eden teşkilatımızı ayrıca tebrik ediyorum.” dedi.

Geceye renk katan Piyanist Ömer Semiz güzel parçalarla herkese güzel bir gece yaşattı.