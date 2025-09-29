Kastamonu deplasmanında kazanınca uzun yıllardır hasretini çektiğimiz zirvenin keyfini sürmüştük. Hatta herkes galiba bu sezon farklı geçecek diye başka hayallere de dalmıştı.

Tabi duygular böyle iken Muğla maçı da başka bir yöne doğru ivme kazanmıştı. Sanki sezonun son maçına çıkıyoruz ve bu maç olmazsa olmaz havasına girmiştik. Aslında o duyguya kapılınca da maç değişik atmosfere büründü. Takım gerginleşti, seyirci 90 dakikaya farklı motive oldu. Bir kere baştan kabul edelim; her ne kadar maçlar sahada oynansa da kadro kalitesi adında net bir gerçek var. Bana göre oynadığımız 6 maça bakacak olursak, Batman ve Urfa’da sonra en kaliteli takım Muğlaspor. Birebirde iyi oyuncuları var ve takdir etmek lazım, teknik ekibi bizi de iyi analiz etmiş. En büyük silahımız olan pres ve çabuk uzun oynamayı oyunun başından sonuna kadar engellediler. Hatta özellikle ilk yarıda onlar bu işi yaptılar. bizim ekstra kanat oyuncularımızı kilitlediler. Orta sahaya yoğun temas yaparak oyun anlayışımıza ket koydular. Tabi bizde rakibin bu temposuna bir zaman sonra karşılık verdik ve üst üste rakip kaleye geldik. Bana göre Taner’in düştüğü pozisyonda penaltı olabilirdi. Maçın hakemi es geçti. Taraftar orta hakeme tepki gösterince de oda inat etti. Bu sahanın kralı benim modunda daha başka kararlar vererek tempomuzu düşürdü.

2.yarı ise biz gol beklerken kişisel hata sonucu golü yedik. Golden sonra iyi baskı kurduk. Net ötesi 3 pozisyonda sonuç alamadık. Tabi kaçan pozisyonlar gardımızı düşürdü, sinirler gerildi. Oyun kontrolden çıktı. Orta sahamız bir ara oyundan düştü dedik Mustafa Mete oyuna girer Özcan girer modülünü buluruz, oda olmadı. Rakip aslında iyi oynayan oyuncuları oyundan alarak bize de bu imkanı sağlamıştı. Fakat biz bu ikramı geri çevirmiş olduk. Hem kaçırdığımız hem yaptığımız hatalar sonucu yediğimiz gollerde kaderimizi belirlemiş oldu. Bazen ne yapsan olmaz ya işte buda bu müsabakaya denk geldi. Taraftar müthişti. Son ana kadar takımı ayakta tuttu. Fakat sahaya atılan maddeler bize yakışmadı. Yönetimin nasıl maddiyat sorununu çözmek için çabaladığını söylemeye gerek yok. Büyük ihtimalle Beykoz maçı seyircisiz olur ki, oda bize fayda sağlamaz.

Sonuç olarak daha 6. hafta ve zorlu fikstür de 9 puan topladık. Yenildiğimiz rakiplerin mali tablosu ortada. Daha uzun bir yol var. Onun için yıkılmak yok öyle hemen arkadaş savaşa devam…