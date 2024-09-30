UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45’te Salzburg - Brest ve Stuttgart - Sparta Prag karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi’nde 2. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
19.45 Salzburg - Brest
19.45 Stuttgart - Sparta Prag
22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain
22.00 Bayer Leverkusen - Milan
22.00 Borussia Dortmund - Celtic
22.00 Barcelona - Young Boys
22.00 Inter - Kızılyıldız
22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP
22.00 Slovan Bratislava - Manchester City
2 Ekim Çarşamba
19.45 Shakhtar Donetsk - Atalanta
19.45 Girona - Feyenoord
22.00 Aston Villa - Bayern Münih
22.00 Dinamo Zagreb - Monaco
22.00 Liverpool - Bologna
22.00 Lille - Real Madrid
22.00 Leipzig - Juventus
22.00 Sturm Graz - Club Brugge
22.00 Benfica - Atletico Madrid