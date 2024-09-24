A Milli Takımın başarılı pasörü Cansu Özbay Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ı ailesiyle birlikte ziyaret ederek imzalı formasını hediye etti.İZMİR (İGFA) - Cansu Özbay ve ailesini büyük bir memnuniyetle misafir ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Milli sporcumuz aynı zamanda hemşehrimiz Cansu’nun bu nazik ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kendisini ekranlardan takip ediyorduk, bugün belediyemizde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cansu’nun bizdeki yeri başka, çünkü o Milli sporcumuz aynı zamanda da bir Güzelbahçeli. Bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Cansu kızımızın Güzelbahçe’de yapacağı her türlü sportif etkinliğe belediye olarak yanında olacağımızı söylemek isterim. Bizden bir yer talepleri oldu tüm imkanlarımızı Milli sporcumuza sunmaya hazırız. Çünkü o bizim Voleybolda ki gururumuz. Belediyemizin her türlü desteğini Cansu kızımıza vereceğiz” diye konuştu.

Milli sporcu Cansu Özbay’da Mustafa Başkanın sıcak ve samimi karşılamasından dolayı teşekkür ederek; “ Dünyada ülkemi temsil etmek büyük bir gurur. Güzelbahçeli olmak da ayrıcalık benim için. Başkanımızla daha önce bir araya gelecektik ama programlar uymadı. Bugüne nasipmiş. Ben de Güzelbahçe’nin tanıtılması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güzelbahçe İzmir’in en ayrıcalıklı ve güzel ilçelerinden. Voleybol konusunda da bazı projelerimiz var Başkanımla konuştuk, destekleyeceklerini yanımızda olacaklarını söyledi. Hafta da 3-4 saat Güzelbahçe Belediyesi’nin spor salonunda bazı antrenmanlar yapma fırsatı verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.