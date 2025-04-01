Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarına ilişkin teklifin yasalaştığını belirterek, hak sahibi annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençlerin sayısının hızla arttığını vurgulayan Bakan Göktaş, bu desteğin yanı sıra evlenmek isteyen gençler için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, özellikle beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde önemli indirimler sağlanması amacıyla sektörün önde gelen markalarıyla protokoller imzalandığını duyurdu. Bu anlaşmaların detaylarının Nisan ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını da ekledi.

Bakan Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde gençlere destek olmak için seferber olan firmalara teşekkürlerini ileterek, 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanış programında bu firmaları ödüllendireceklerini duyurdu.

Ayrıca, bu seferberlik ruhunun tüm sektörlerde yaygınlaşmasını ve Aile Yılı’nın aile olmanın mutluluğunu en üst düzeyde yaşatan bir yıl olmasını temenni ettiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA İÇİN YAŞ KISITLAMASI

Aile Bakanı Göktaş, çocukların dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan faydalanırken olası risklerden korunması için önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Bu doğrultuda koruyucu ve önleyici çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye’ye özgü bir model geliştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında kademeli bir düzenleme önerisi üzerinde durduklarını kaydeden Göktaş, 13 yaşına kadar sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini, 13-16 yaş aralığında ise ebeveyn onayının zorunlu olacağı bir sistem planlandığını duyurdu.