TARİHTEN BİR YAPRAK!

19 MAYIS KURTULUŞUN İLK DURAĞI SAMSUN

Bugün kurtuluş savaşımızın başlama noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi hakkında biraz söz etmek istiyorum.

Bazı tarihçiler son Padişah VI Mehmet (Vahdettin) Samsun ve Trabzon civarında bulunan Rumların bölgede yaptıkları kıyımın durumu hakkında bilgi edinmek amacı ile Mustafa Kemal’i Ordu Müfettişliği görevi ile Anadolu’ya gönderildiği iddia edilmiş. Öte yandan19 Mayıs’ı ve tarihini değerlendiren: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim görevlisi Emekli Tuğ General Dr. Naim Babüroğlu, ise şöyle bir açıklama yapmış:

Mustafa Kemal, Ordu Müfettişlik görevinin verilmesi konusunu Nutuk’ta şöyle anlatır:

“Bu geniş yetkiyi, beni İstanbul’dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu’ya gönderenlerin bana nasıl böyle bir yetki verdiklerine şaşabilirsiniz.

Hemen söylemeliyim ki, bana bu yetkiyi bilerek ve anlayarak vermediler. Her ne olursa olsun benim İstanbul’dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe. Samsun ve yöresinde ki düzen bozukluğunu yerinde görüp önlem almak için Samsun’a kadar gitmek idi. O günlerde Genel Kurmay da bulunan ve benim amacımız bir ölçüde sezinleyen kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve yetki ile yönergeyi de kendim yazdırdım.” Şeklinde Atatürk Nutukta böyle belirtmiştir.

Dr. Naim Babüroğlu’nun yaptığı bu açıklamada kurtuluş savaşının ne şekilde gerçekleştiği konusunu tarihçilerin yorumlarına bırakmak istiyorum.

Bize bu güzel Anadolu topraklarının kurtuluşuna ve bağımsızlığına katkıda bulunun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına şükran ve minnetlerimizi sunarak, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, nice 19 Mayıslara ulaşmayı niyaz ederim…