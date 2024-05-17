Gazetemizin diğer meslektaşlarımızın gün içerisinde yayınladığı haberlerin çoğu 3. sayfa haberi olunca “Bu ne be kardeşim, İnegöl’de saat başı vukuat var” söylemleri oluyor.

Peki bu durum İnegöl’e has bir durum mu sadece?

İnegöl’e yakıştırılan Teksas söyle mi ne kadar gerçek?

Emniyet ya da Başsavcılık makamlarının verdiği verilere göre aslında İnegöl’de yaşanan olaylar Bursa ortalamasının üstünde değil.

Canlı bir şehirde, ekonominin döndüğü yani ticaretin hızlı olduğu her yerde elbette ki adli vakalarda çok olur. Keşke hiç kimsenin burnu bile kanamasa, herkes hoşgörülü olsa ama maalesef münferit olaylar zaman zaman bizleri üzmüyor değil.

İnegöl’le ilgili Teksas yakıştırmasının tek bir nedeni var. O’da aslında görevini olması gerektiği gibi yapan gazetecilerden kaynaklıyor.

Bursa’nın hiçbir ilçesinde hatta Bursa’nın merkezinde bile bu kadar aktif çalışan bir medya ordusu göremezsiniz. Hayatın tam içindeler. Hastanede, emniyette, adliyede her yerde varlar. Durum böyle olunca en küçük adli bir olayı bile kaçırmıyorlar.

Masa başı medyacılık yapılmıyor İnegöl’de. Bunu yapanlarda yok değil. Kopyala yapıştır habercilik yapanlar, emek hırsızlığı da yapmıyor değil yani.

Ancak başta gazetemizin aktif muhabir kadrosu özellikle inanılmaz bir efor sarf ediyor. Amacımız şehirde olan biten her şeyi okuyucular ile paylaşmak. Belki bu tür haberler can sıkıyor ama bizim de bu görevimiz. Bu nedenle sürekli olay oluyor algısı oluşuyor İnegöl’de.

Nüfusa oranla suç ortalamalarına baktığımızda Ne Türkiye ortalamasının üstündeyiz, ne de Bursa ve ilçelerinin üstünde.

Eğer birileri çıkıp ta İnegöl’le ilgili bu tür söylemler yaparsa ,”Çıkarın kardeşim belgesini. Suç ortalamalarına bakın öyle konuşun” deme hakkınız var.

Geçtiğimiz yıllarda İnegöl Kaymakamı Eren Aslan’ın başkanlığında medya temsilcileri ile toplantılar yapıldı. Toplantıya İnegöl Belediye Başkanı, Başsavcı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı da katıldı.

Konu, İnegöl algısının Bursa ve Türkiye genelinde kötü olması, bunun nedenin de yapılan haberler olduğu söylendi. Toplantıya gazetemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Bayraktar ve Haber Müdürü Yavuz Yılmaz katılmıştı. 2 saate yakın süren toplantıda medya mensubu arkadaşlarımız tek tek dinlendi.

Bursa merkez ve ilçelerinde gazetecilik ajanslardan gelen haberlerin dizayn edilmesiyle yapılıyor. Yani masa başında. Bizim ekiplerimiz ise sahada. Kaza yerinde ya da olay yerinde.

Bu nedenle siz öyle sürekli 3. Sayfa haberlerini görünce İnegöl’ün olaylar şehri gibi düşünmeyin. İnegöl ekonomisi ile müteşebbislerin gerçek başarı hikayeleri ile muazzam bir yerleşim yeri. Ve şuna inanın herkes İnegöl’ü çok kıskanıyor. Bu yaftaların yapıştırılmasının esas nedeni de bu.

İnegöl Bursa’nın en dinamik ve gelecek kaygısı olmayan tek ilçesi.

Saygılarımla…