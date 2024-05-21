Geçtiğimiz günlerde play-off’un son maçları oynandı. Maalesef Orhaniyespor sürprizi gerçekleştiremedi.

Birçok kişinin tahminin aksine son maça kadar hedeften kopmadılar. Altı takım arasından gerek kadro, gerek bütçe olarak biraz gerideydiler. Buna rağmen BAL’a çıkmak için elinden geleni yaptı. 50.yılda bu başarıyı elde etmek muazzam olacaktı.

Alkışlar Tevfik Başkan ve ekibine,

Alkışlar Melik Özmen ve ekibine,

Alkışlar Ercan Kaptan ve takım arkadaşlarına,

Alkışlar Hergele Meydanı Grubuna,

Alkışlar Orhaniye Mahallesine…

Son hafta müsabakalarında Kırmızı Şimşekler (Orhaniyespor) rakibi güçlü Fethiye İdman Yurdu’na 5 – 1 yenildi ve grubu üçünü sırada bitirdi. Geçen sene gibi play- off’a rahat kalıp play – off’ta umduğunu bulamayan Karadeniz Güvenspor son maçta Şükraniyespor’u 2 – 1 yenip sıralamayı dördüncü olarak bitirdi. Bu galibiyet temsilimizin iki yıldır ilk galibiyeti olarak tarihe geçmiş oldu. En iddialı olup günler önce havlu atan Alanyurt Gençlik, BAL hedefi olan İznikspor’a Yenişehir’de 3 – 0 yenildi ve grubu sonuncu sırada tamamladı.

K.Güvenspor bu yıl yine istediğini alamadı. Ligdeki son maç sonrası teknik heyeti değişikliğine gitse de aradığı heyecanı bulamadı.

Alanyurt Gençlik tarihinin en başarılı sezonu yaşasa da amacına ulaşamadı. Neler oldu bilmiyoruz. Lakin bu sadece sportif başarısızlık değildi.

Altı takımın üçü İnegöl’den oluşuyordu. Ancak sadece Orhaniyespor BAL heyecanını yaşayabildi. Demek ki nicelik değil nitelik önemliymiş.

Ne diyelim, umutlar başka bahara kaldı…