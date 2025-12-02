16 ARALIK 2000 YILI VE 4848 SAYILI GAZETEMİZİN MANŞETİNDE YER ALAN HABERE ŞÖYLE BİR KULAK VERELİM!

Evet, yıl 2025 il olma suskunluğumuz maalesef devam etmekte. Ne Aksaraylılar kadar baskın olabildik, nede Bayburtlular kadar direnerek hak ettiğimiz il olma konusunu bir adım ileri götürebildik. Adeta üzerimize ölü toprağı serpilmiş gibi. Siyasilerimizi harekete geçirecek olan İlçemizin sil toplum örgütleri bile bu iş için bir çaba sarf ettiğine şahit olamadık.

Türkiye de gerek sanayisi ve gerekse nüfus yoğunluğu bakımından birinci sırayı alabilecek bir kapasiteye sahip olan İnegöl’ü görmezden gelmek gerçekten çok manidardır!

Yirmi beş yıl önce harekete geçen o muazzam ruhtan şu an hiç eser yok. Otobüsler dolusu İnegöllü TBMM si salonunu dolduran İnegöllüler nerede? O dönemde Sivil Toplum Kuruluşları nerede? Siyasi parti temsilcileri ve öz verili sayın vekillerimiz neredeler?

Gerek sanayi açısında kendini aşmış olan nüfus yoğunluğunun hat safhada olduğu büyük bir ilçenin kader ile baş başa bırakılması İnegöl’e yapılan büyük bir haksızlıktır!

Evet, gelin şimdi 25 yıl önce 16 Aralık 2000 yılı 4848 sayılı gazetemizin kupürünü şöyle bir kulak verelim.