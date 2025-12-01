Zorlu uçak yolculuğu sonrası varılan Erzincan'da işin açıkçası biraz çekincem vardı. Zira ev sahibi takımda kadro olarakta bu ligin önemli isimleri vardı. Bütün bunların toplamında da bizi sanki zor bir maç bekliyor gibiydi. Daha önce oynadığımız karşılaşmalarda şansımızın tutmadığı takıma karşı neler yapabileceğimizi hesap etmeye başladık. Tribünlerin eski havasından uzak olduğunu görünce de umudumuz iyice pekişti.

Maçada iyi başladık. Özellikle solda Taner adeta formula pilotu gibiydi. Her aldığı topu rakip kaleye taşıdı. Sağ kanatta Taha her maç daha iyi olmaya doğru gidiyor. Kalede Bekir’in maçın başlarında doksan tabir edilen yerden topu çıkarması ayrı bir kırılma anıydı. Solda Orhan, sağda Enes hem ofansta hem defansta çok iyiydiler. Savunmada Ahmet yumuşak oyun anlayışından biraz daha agresif yapıya geçti. Bana göre daha da iyi oldu. İbrahim Sürgülü sahada teknik heyetin en büyük yardımcısı gibiydi. Oyunun temposunu istediğimiz şiddete göre ayarladı. Üstümüze baskı kurulmasına izin vermedi. Emre-Kerem ikilisi bir orta saha oyuncusunun görevlerinden fazlasını yaptılar. Yusuf’un yokluğunda ilk 11’de başlayan Mete Tetik rakipten çok top çaldı, atağa çıkmalarını engelledi. Ekstra bir futbolcu olduğunu tekrar gösterdi.

Golümüzü atan Yasin Ozan bana göre son 10 yılda bize Ermeç’ten sonra gelen en iyi santrafor. O yaşına göre hilesiz hurdasız iyi niyetle mücadele ediyor. Köşe gönderine kadar rakibe baskı yapıyor. Golcüler biraz bencil olur, bundan bunun eseri yok.

2 topumuz direkten döndü. En az 4 net pozisyondan sonuç alamadık. Belki de farklı alacağımız maçta tek golle 3 puanı hanemize yazdırdık. Oyun bu skorla devam edince de doğal olarak rakibin direnci arttı. Onların bir topu direkten döndü. 3 pozisyonda onlar kaçırmış oldu. Ama günün sonuna baktığımızda hak ederek 3 puan aldık ve grupta bahis nedeniyle değişen dengeler ile birlikte hedef ve düşüncelerimizde değişmiş oldu.

Zor bir deplasmandan aldığımız galibiyet. Umarım ilçe halkının ve işadamlarımızın da destek konusunda daha duyarlı olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle Cumartesi içerde Adana FK maçında tribünler ile başlayacak akıma herkes tarafından topyekun destek ile sezon sonuna kadar güzel bir final yapacağız gibi. Çünkü şuan İnegölspor olarak son yılların en mütevazi ve en karakterli oyuncu grubunu yakaladık. Bizim yapmamız gereken ise sadece biraz destek.