BİZİM YILLARCA UĞRAŞINI VERDİĞİMİZ İL OLMA HAYALİNİ YENİDEN ALVLENDİRDİĞİNİZ İÇİN…

“NEDEN İL OLMALIYIZ?”

Evet, bu başlığı umarım hatırlamışsınızdır! Genel seçimler öncesi yazdığım bir yazı idi. Aradan neredeyse üç yıl geçti. Ancak ilçemizin hizmet açısından sıkıntıları bir türlü bitmedi. Üstelik İnegöl’ün sesi sedası çıkmazken Domaniç’te yayınlanan DOMANİÇ GAZETESİ bizim için kollarını sıvamış gibi!

İnegöl’ün birçok ilden büyük olduğunu belirtmeyeceğim. Bu hepimizce malum olan bir konu! 300 bini aşmış bir ilçe bağlanacak olan komşu ilçeler ile nerdeyse 500 bine ulaşabilecek ve bir büyük şehir nüfusuna sahip olacak bir kent.

İşte bu noktada İnegöl’ün il olması ile birçok problemin çözülmesi ile hizmetlerin il olma sonrası daha bir hız kazanacağı ve birçok sorunun yerinde yapılacağı malum.

Bursa Büyükşehir'in kendi meseleleri ile yoğrulmasından İnegöl gibi bir büyük ilçenin alacağı hizmetin ne kadar olacağı da malum. Kabına sığmayan mega bir ilçenin mutlaka il olarak sorunların çözüme kavuşacağı aşikardır.

Geçen yazımda da belirttiğim gibi gerçekten ağlamayana meme yok! Ancak bu sıralar ilçemizin gerek siyasileri ve gerekse sivil toplum kuruluşları adeta üzerlerine ölü toprağı sepilmiş gibi! Sesimizi çıkarmıyoruz. Bizim yerimize komşu ilçelerimizden Domaniç’in bu konuya parmak basması beni hayli duygulandırdı. Ya bizler ağlamasını bilmiyoruz veya adam sende deyip, bu sorunun çözümü için elimizi taşın altına koymuyoruz.

Yaklaşık üç veya dört ilçenin Bursa’ya sağladığı katkın neredeyse biz tek başına sağlamamıza rağmen Büyükşehir'in diğer ilçeler ile bizi aynı kefeye koyması ne kadar adildir bunu siz düşünün?

İnegöl’ün şehir içi yolları su şebekesine ilave yapılmasının ardından bozulan asfaltlara yama yapılarak geçiştirilmesinin yanı sıra Ertuğrulgazi mahallesinin asfalt çalışmaların bir kısmının hala yapılmaması ağır aksak çalışmalarla ilçe halkını zor durumda bırakmaktadır.

Öte yandan İnegöl’ün yarısının yıllar önce elektrik hatları yer altına alındı anca başta Kemalpaşa ve Turgutalp mahallesi olmak üzere bazı mahallerin elektrik hatları hala eski usul direkler ile enerji veriliyor.

Gün geçtikçe artan araç sayısına yol kenarlarında ki park yetmemekte, araçlar daracık yaya kaldırımlarına par etmekte. Sadece bununla da kalmayıp, neredeyse caddenin iki yanına park eden araçların yanlarına da araçlar park etmeye başladığını bir önceki yazımda da belirtmiştim. İnegöl’ün İl olması halinde otoparkların yapımı hız kazanacağı da malumdur. Şayet böyle devam ederse birkaç yıl içinde İlçemizde araçlar yolları tamamen tıkayacağı da ortadadır. Yolları kaplayan araçlardan yol bulamayan motosikletli ve bisikletli sürücüler yaya kaldırımları kullanmaya başladılar. Bu gidişle yayalar zaten daracık olan kaldırımlarda sıkıntı çekmekte. Biliyorsunuz sürekli olarak bu sütunlardan belirttiğim bir diğer konu ise: Daracık kaldırımların işgali konusu. Bu sadece araçların kaldırımlara park etmesinin yanı sıra motosiklet ve bisikletlerinde kaldırımları kendilerine adeta yol yapmış olmasıdır. Böyle giderse insanlar kaldırımlarda yürümeye hasret kalacaklar!

Artık bu olumsuzlukları yaşamamak için bir an önce İnegöl’ün il olmasını sağlayarak oto kornolu İnegöl’ümüz eline almalıdır.

İnegöl Bursa Büyükşehir'e muhtaç olmadan kendi göbeğini kendisi kesmelidir. Bununda vakti çoktan geldi geçmektedir.

Ne olur artık bu arzumuz kursağımızda kalmasın! Bu güzel İnegöl’e yazık edilmesin ve hayal olarak kalmasın!..