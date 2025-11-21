Süper Amatör: Geçen hafta sonu Bursa’da oynanan Türkiye-Bulgaristan milli maçı sebebiyle Süper Amatör Maçları cumartesi ve pazar oynanmadı. Maçlar Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynandı. İlk defa İnegöl takımlarından hiçbiri mağlup olmadı. Bu hafta 7 puan toplamış olduk.

B Grubu: Süper amatör kümenin yeni takımı temsilcimiz Cerrahspor bu hafta deplasmanda Panayır Güneşspor’a konuk oldu. Yeşil Beyazlılar maalesef bu maçı da kaybederek ligde sonuncu duruma düştü. Cerrahspor evinde hafta içi alt sıralarda yer alan Yıldırım Eriklispor’u konuk etti. Bu maç Perşembe günü oynandı. Cerrahspor geçen hafta 4-5 takviye yapmıştı. Temsilcimiz evinde 5-3 galip gelip 3 puanla taşınmış oldu. Galibiyetle tanışan Cerrahspor bu hafta deplasmanda alt sıralarda yer alan Görükle İpekspor’a misafir olacak.

C Grubu: Alanyurt Gençlik pazartesi Mudanyaspor’a karşı oynadı. Mudanyaspor bu yıl lige çok iyi başlamış ve dörtte dört yapmıştı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti. Deplasmanda alınan beraberlik temsilcimiz için iyi sonuç. Alanyurt Gençlik hafta sonu evinde lider Mustafakemalpaşaspor’u konuk edecek. Lider olan MKP Spor henüz gol yemedi.

D Grubu: Salı günü Kurtuluşspor evinde Yavuz Selim Gençler Birliği ile karşılaştı. Rakip grubun en çok gol yiyen takımıydı. Kurtuluşspor, Samet Günhan ve Ömer Demircan gibi iki çok tecrübeli oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı – Kırmızılı ekip galip gelip düşme hattından çıkmak istiyordu ve bunu başardı. Temsilcimiz sahadan 4-0 galip ayrıldı. İlk devre tutuk olan temsilcimiz ikinci yarı toparlanıp bulduğu gollerle sonuca gitmeyi başardı. İki ekip geçen sene play off’larda iki kez karşılaşmıştı. İlk maç 1-1 biterken ikinci maçı Yavuz Selim Gençler Birliği 1-0 kazanmıştı. Bu galibiyet zorlu Zaferspor maçı öncesi takıma moral oldu. Kurtuluşspor hafta sonu deplasmanda Zaferspor ile karşılaşacak. Bursa’nın köklü kulübü Zaferspor bu yıl iddialı bir takım kurdu.