KDV artışı ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına sürekli zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorine gelen zamın ardından bugün de benzine zam geldi. Son 2 ayda benzinin litre fiyatı yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 yükseldi. Durumun vahametini ortaya koyan en çarpıcı bilgi, zamların 6 lirasının akaryakıtta yapılan vergi düzenlemesi sonucu olduğudur.

Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor ve dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak vergi düzenlemesi sonrası KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkması, piyasa koşullarından bağımsız olarak akaryakıt fiyatlarına 6 lira zam olarak yansımıştır.

Son zamların ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruştan, Ankara'da 36 lira 54 kuruştan, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 33 lira 92 kuruşa, İzmir'de 34 lira 58 kuruşa, Ankara'da 34 lira 41 kuruşa satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplamaya göre dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ancak tüm bu teknik ayrıntılar, vatandaşları etkileyen artan akaryakıt fiyatları gerçeğini değiştirmiyor. KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek zam haberleri, vatandaşları endişeye sürüklüyor. Ne yazık ki, gelecekteki zamların da önüne geçmek zor görünüyor ve tüketiciler, daha da yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Dün gece bir kez daha benzine zam yapılmasıyla, seçimler sonrasındaki iki aylık dönemde benzinin litre fiyatına yapılan zam oranı yüzde 82'yi aştı. 14 Mayıs’taki seçimlerden bu yana sürekli artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri zor durumda bırakıyor.

21 Temmuz'da yapılan son zamdan sonra, motorinin fiyatında dün gece herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak oto gaz kullanıcıları için kötü haber; bu gece 25 kuruşluk bir zam daha gelecek. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının artış eğiliminin devam ettiğini gösteriyor ve sürücüler araç kullanma maliyetleriyle baş etmekte zorlanıyor.