Süper Amatör Ligi: İnegöl takımları her telden çalıyor. K.Güvenspor en az gol yiyen, Alanyurt Gençlik en çok gol atan takım durumda. Üç takımımız şu an play-off hattında. Mobilyaspor küme düştü. Gençlergücü düşme hattında. Akhisar Demirspor tehlikeli durumda.

A Grubu: Lider K.Güvenspor, İnegöl’de Orhanelispor maçında 1 – 1 berabere kaldı. Osmaniyespor deplasmanda Yenişehir Belediyespor ile karşılaştı. Osmaniyespor mücadeleyi 3 – 2 kaybetti. Akhisar Demispor belki de sezonun en zorlu maçına çıktı. Siyah Beyazlı ekip Tütünspor’a konuk oldu. Müsabaka 2 – 2 biti. Yedi hafta sonra puan kaybeden K.Güvenspor yine de liderliği bırakmadı. Lider ligdeki 19. maçında Bursa’da Demirtaşspor ile kozlarını paylaşacak. Osmaniyepsor, İnegöl’de Tütünspor ile karşılaşacak. Akhisar Demirspor BAY geçecek. İki temsilcimiz kendi için mücadele ederken aynı zamanda Akhisar Demirspor’a yardımcı olabilir.

B Grubu: Alanyurt Gençlik, Bursa’da Millet Göçmenspor karşısında galibiyete odaklanmıştı. Temsilimiz sahadan 11 – 0 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyet temsilcimizin kulüp rekoru oldu. Kurtuluşspor bu hafta 3 – 0 hükmen kazanıp Keles Gençlik’in kaybetmesini bekleyecekti. Keles Gençlik’in uzatma dakikalarında yediği golle Kurtuluşspor da çok sevindi. Bu hafta Alanyurt Sahasında derbi maçı bizleri bekliyor. İlk maçta lider Alanyurt Gençlik, Kurtuluşspor’u 6 – 0 yenmişti.