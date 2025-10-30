Süper Amatör: B Grubu: Cerrahspor bu hafta kendisi gibi ilk maçını kaybeden Bursa 1326 Futbol Kulübü ile Bursa’da karşılaştı. Gençlerle mücadele eden temsilcimiz sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Cerrahspor ligdeki üçüncü maçında sahasında Ovaakçaspor ile oynayacak. Yeşil – Beyazlılar bu maçtan en azından beraberlik çıkarması gerekiyor.

C Grubu: İlk maçını İnegöl’de oynayan ve sahadan 4-1 galip ayrılan temsilcimiz ilk deplasman maçında Bursa Gençlergücü’ne konuk oldu. İlk dakikalarda bulduğu golle rahat bir oyun ortaya koyan temsilcimiz bu maçı da 4-1 kazandı. Alanyurt Gençlik 6 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Kırmızı Beyazlı ekip bu hafta evinde puanı olmayan Yavuz Selimspor ile karşı karşıya gelecek.



D Grubu: İlk hafta sahasında 1-0 mağlup olan Kurtuluşspor ligdeki ikinci maçını Bursa’da Fatihgücüspor’a karşı oynadı. Bu maç temsilcimizin deplasmandaki ilk maçıydı. Temsilcimiz bu maçı da 1-0 kaybetti.

Kurtuluşspor zaman zaman etkili oynasa da üçüncü bölgede fırsatları değerlendiremedi ve istediği gole bir türlü kavuşamadı. Pazar günü Kurtuluş Sahasında 3 puanlı Nilüfer Altınşehirspor ile karşılaşacak. Kurtuluşspor bu maçta goller atıp üç puana ulaşmalı.