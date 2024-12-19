Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, üçüncü toplantısını ise bugün saat 11.30'da yaptı. Üçüncü toplantıda rakam konuşulacağı söylenirken, beklenen olmadı.

TÜRK-İŞ: RAKAM YİNE GÜNDEME GELMEDİ

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Toplantıda yine rakam gündeme gelmedi. Siyasi iktidar ve işveren bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavır alalım dedik. Bakanımız komisyona başkanlık etti. Çözüm önerilerimizi ilettik. Taleplerimizi anlattık. 8,5 milyon asgari ücretlinin kirasını ödeyebilsin, ihtiyaçlarını karşılayabilsin, faturalarını ödeyebilsin diye konuştuk. Bu söylediklerimizden zaten hemen hemen bir rakam çıkıyor. Bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın bakanımız görüşlerimizi aldı. Komisyon tekrar bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz." dedi.

"MAKUL BİR ÜCRET BEKLİYORUZ"

Ağar sözlerine şöyle devam etti: "Temennimiz milletimizin kabul edeceği, işçilerimizin rahatlayacağı bir rakam gelir inşallah. Asgari ücret düşük olursa elbette yine bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 bin lirası gitmiş durumda. Bunları iyi hesap etmek lazım. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Temennimiz oy birliği ile bir karar alınsın. Bizi yine inşallah muhalif yapmazlar. Makul bir ücret getirirler ve bizde tamam deriz."

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"ZAM TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

İşveren ve hükümet temsilcisinden rakam bekleyen TÜRK-İŞ, bekleneni alamayınca yeni bir açıklama daha yaptı. TÜRK-İŞ, açıklamasında saat 16.00'da işçi tarafının asgari ücret teklifinin açıklanacağı söylendi.

TÜRK-İŞ'in açıklamasında, "Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakam dile getirilmemiştir. Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ’te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16:00’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TÜRK-İŞ'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Saatler 16.00'ı gösterince kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulunuyor. Atalay'ın açıklamasından satırbaşları:

Üçüncü toplantıya kadar asgari ücretle ilgili bir rakam bekledik. Burada işçi, işveren ve hükümet tarafından 5'er temsilci var. Asgari ücret geçim ücreti oldu. Asgari ücretin tamamı özel sektörü ilgilendiriyor ama burada hükümet son kararı veriyor. Son 30 senede biz 3 kere imzalamışız. 24 kere masadan kalkmışız.

"ASGARİ ÜCRET 11 BİN LİRAYA DÜŞTÜ"

Arkadaşlarımız üç toplantıda da nasıl geçinemediklerini anlattı. Ülkedeki kira, gıda ve eğitimdeki artış ortada. Şu anda asgari ücret 11 bin liraya düştü. Alım gücü 11 bin lira civarında. Onun için asgari ücret geçim ücreti oldu. Toplantıda arkadaşlarımız bu parayla geçinilmediğini anlattı. Biz bugün bu meselenin sona ereceğini ümit ediyorduk. Ancak işveren de hükümette bir rakam vermedi. Rakam vermesi gerekenler vermedi ama bizden rakam bekleniyor.

"ÜLKE İYİYE GİDİYORSA GÜZEL BİR ÜCRET AÇIKLAYIN"

Biz işçi arkadaşlara ne istiyorsanız gidin komisyonda söyleyin, bize de söyleyin sonra bizde rakamı açıklayalım dedik. Bizim şu ana kadar rakam açıklamama nedenimiz karşı taraftan rakam beklemekti. Benim önümde farklı rakamlar var. Şu anda sayın Mehmet Şimşek diyor ki 'Ülke iyiye gidiyor.' Maden iyiye gidiyor güzel bir ücret açıklayın da hepimiz memnun olalım. Bugün bu arkadaşlarımız yazdılar imza attılar ve zarfı bize verdiler.

TÜRK-İŞ'TEN 29 BİN LİRA TEKLİFİ

Ben şimdi bu kararı burada açıklıyorum. Asgari ücretli işçiler olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı olarak eklenmesini istiyoruz. Yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır. İlk defa bunu burada açıklıyorum" dedi.

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