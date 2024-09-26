AXA Türkiye, KOBİ’leri siber saldırılara karşı güvence altına almak amacıyla Siber Riskler Sigortası’nı duyurdu.

AXA Türkiye, KOBİ’leri siber saldırılara karşı güvence altına almak amacıyla Siber Riskler Sigortası ürününü çıkardı. İşletmelerin sanal dünyada karşılaşılabilecekleri risklere karşı kapsamlı teminatlar içeren ürün; müşteri bilgilerine yetkisiz erişim veya bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin kaybolması veya verilere erişiminin engellenmesi, bilgisayar sistemlerinin siber atak sonucu işlevini yerine getirememesi ve siber atak sonucu ortaya çıkabilecek fidye taleplerinin yönetilmesi ve tazmini gibi riskleri KOBİ’ler için güvence altına alıyor.

Şirket; birçok ihtiyacın dijital veya çevrimiçi araçlar üzerinden karşılandığı dijitalleşen dünyada, Siber Riskler Sigortası ürünü ile artan siber risklere karşı çözümler sunacak.

Sigorta hakkında şu ifadelere yer verildi: "Siber Riskler Sigortası, siber acil durumlar ve meydana gelebilecek riskler sonucu ortaya çıkan talep ve ihtiyaçlar için geniş kapsamlı bir sigorta güvencesi sağlıyor. Poliçe kapsamında teminatlarımızı işletmenin kendi riskleri ve ilişki içerisinde olduğu 3. kişiler tarafından meydana gelebilecek riskler olarak ayırmak gerekirse; işletmenin kendi riskleri için Veri Gizliliği, idari para cezaları, siber şantaj ve iş durması olarak adlandırabiliriz. İlişki içerisinde olan 3. taraflardan gelebilecek taleplere karşı sigortalımızı korumak için de Veri Gizliliği Sorumluluğu ve Multimedya sorumluluğu teminatlarımız bu ürünümüz kapsamında sigortalılarımızın kullanımına sunulmaktadır."

AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın siber güvenlik risklerinin kurumlar için oluşturduğu tehdide dikkat çekerek, “Globalleşen ve dijitalleşen dünya, geleneksel sigortacılık ürünlerinin ötesinde yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Pandemi ile hayatımıza giren evden çalışma modeli, işletmelerin verilerini dijital çözümlerle koruma zorunluluğunu artırmıştır. Bu yeni dünya, kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmiş ve küçük ve orta ölçekli işletmeler de gelir kaybı gibi ciddi mali risklerle karşı karşıya kalmıştır. AXA Türkiye olarak, hem işletmelerin birinci taraf risklerini hem de veri sızıntılarından kaynaklı üçüncü şahıs taleplerini kapsayan siber güvence paketi sunuyoruz. Amacımız, işletmelerin risklerini önceden güvence altına almak ve çözüm ortağı olarak yanlarında olmaktır. AXA Türkiye Siber Riskler Sigortası ile küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun maliyetlerle destek vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.