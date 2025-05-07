Mahkeme, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un iptaline yönelik talebi reddetti. CHP, söz konusu düzenlemede yer alan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 15 Ağustos’ta başvuru yapmıştı.

Kamuoyunda uzun süredir tartışmalara yol açan ve sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara yerleştirilmesi, tehlike arz eden türlerin kontrol altına alınması ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması gibi uygulamaları içeren 7527 sayılı kanun, 2 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Kanunla birlikte belediyelere ciddi sorumluluklar yüklenmiş; hayvan hakları savunucuları ile yerel yönetimler arasında uygulamaya yönelik farklı görüşler gündeme gelmişti.

CHP’nin itirazına gerekçe olarak anayasaya aykırılık iddiaları gösterilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, yapılan değerlendirme sonucunda, iptali istenen maddelerin tamamına yakınını uygun bularak iptal talebini reddetti. Böylece sokak hayvanlarının toplanması ve belirli şartlarda uyutulmasına imkân tanıyan yasal düzenlemenin uygulanmasına devam edilecek.