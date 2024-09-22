Yayınlanan 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Müsabakaları Statüsü’ne göre, Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak tüm kulüplere finansal destek verilecek. Bu kapsamda, 2024-2025 sezonunda BAL’a katılan her kulübe, müsabakaların başlamasının ardından 115 bin TL maddi yardım sağlanacak.

Altyapı antrenörleri için 48 bin TL

BAL kulüplerinden, kendi illerinde en az 2 yaş kategorisinde lige katılan kulüplerin altyapı antrenörlerine aylık 4 bin TL, toplamda yıllık 48 bin TL destek sağlanacak.

Deplasmanda 50 bin TL konaklama desteği

BAL’da mücadele eden takımların il sınırları dışındaki deplasman maçları için, karayolu ile gidilen her kilometreye 25 TL destek sağlanacak. Ayrıca, T.C. Karayolu ölçümlerine göre tek yönde 125 kilometre veya daha fazla mesafe kat edecek kulüplere konaklama desteği olarak 50 bin TL katkı verilecek.