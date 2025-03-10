Ancak Kadına Şiddet ve Eziyet Hala Devam Ediyor!

Evet, maalesef bir Dünya Kadınlar Gününü daha geride bıraktık. Maalesef diyorum, sebebi kadınlara yönelik şiddetin ve haksızlıkların ardı arkası bir türlü kesilmemekte.

Şu içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı içinde dahi üzülerek belirtmek istiyorum; "O kendini bilmez kadın düşmanı güruh hala kadınlarımıza karşı kötü davranışlarını utanmadan ve sıkılmadan devam ettirmektedirler."

İnanır mısınız, internet ve TV haberlerinden sürekli izlediğimiz kadına şiddet haberlerini seyrettikçe içime fenalıklar geliyor doğrusu.

Bizleri 9 ay karnında taşıyan ve acılar içinde dünyaya getiren kadınlarımıza karşı yaklaşımımız böylesine insafsızca olması gerçekten beni çok üzüyor.

Dinimizde kadınların yerlerinin önemini de unutmamamız gerekir. Peygamber Efendimiz (sas)’ın ortaya koyduğu ölçüyü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. O: “İnsanların en hayırlısı, aile fertlerine iyi davrananlardır! Eşleriyle iyi geçinenlerdir!” diye buyurmaktadır.

Yüce kitabımız Kur’an da: “Kadınlarla iyi geçinin” (Nisa suresi 19.) ayette açıkça belirtilmektedir.

Aynı zamanda hepimizin çok iyi bildiği bir sözü de burada belirtemeden geçemeyeceğim:

“CENNET ANALARIN AYAĞININ ALTINDADIR!”

Büyüklerimiz bizlere hep nasihat ederdi:

“Anaya öf bile denmez!” diye. Bizler kadınlarımıza karşı centilmence davranmalıyız. Onları incitmeden güzel sözlerle gönüllerini feth etmeliyiz.

Ben hep söylerim, gerek Anneler Günü olsun ve gerekse Kadınlar Günü veya şu günü, bu günü diye takvimdeki bütün günlerine atfetmiş olalım. Ancak bizler yapmacık bir şekilde birilerinin icat ettiği günlerde gerek Anaya ve gerekse Kadınlarımıza çeşitli hediyeler alarak değil onlara saygıda ve sevgide kusur etmeden davranmanın anlamı bence daha büyük bir jesttir.

Bir taraftan Kadınlar gününü kutlayıp diğer yandan kadınlarımıza kötü davranışlarda bulunmanın ne kadar çelişkili bir durum olduğunu anlamamız gerekir. Unutulmamalıdır ki kadınlar bizim baş taçlarımızdır. Ne bizler onlarsız yapabiliriz, nede onlar bizsiz yapabilir. Açıkçası et tırnak misali bu kısacık dünya hayatında tatlı dilli ve güler yüzle eşlerimize, analarımıza hülasa KADINLARIMIZA her zaman saygılı ve iyi davranmak zorundayız! Şiddetin ve kötü davranışların hiçbir zaman kazanç sağlamayacağını unutmamamız gerekir!

Geçmiş Kadınlar günü bütün kadınlarımıza şiddetten uzak huzur ve sevgi dolu geçmesi dileği ile!..