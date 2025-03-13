SÜPER AMATÖR

A Grubu: Anadolu FK bu hafta Panayırspor ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz en kötü bir puan alması gereken maçta 3-0’lık çok değerli bir galibiyet aldı. Üç puanı üç golle alan Muzaffer Hocanın talebeleri bu hafta evinde Yunus Emre Ardaspor ile oynayacak.

B Grubu: Kurtuluşspor bu hafta evinde lig ikincisi Arabayatağıspor ile önemli bir maça çıktı. Sarı Kırmızılı ekip kendi sahasında 1-0 öne geçse de maç 1-1 bitti. Bu iki takımın play-off hedefi devam ediyor. Kurtuluşspor bu hafta deplasmanda ligde tutunmaya çalışan İznik Elbeyli Üzümspor’u konuk olacak. Kurtuluşspor tam 46 yıl sonra İznik İlçe stadında Elbeyli Üzümspor ile tekrar karşılaşacak. Kurtuluşspor ilk resmi maçını bu takımla İznik’te yapmıştı.

C Grubu: Orhaniyespor 17. maçında evinde Fatihgücü FK ile karşılaştı. Temsilcimiz maçı 5-1 kazanarak play – off’a biraz daha yaklaştı. Son haftaların formda ekibi Alanyurt Gençlik, lider Gemlikspor’u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi 4-0 kaybetti. Karşılaşmada maalesef takım kaptanı Kasap lakaplı Mehmet Gümüştekin’ın ayağı kırıldı. Tanıdığım en teknik stoper, geçmiş olsun Kasap. Orhaniyespor son deplasman maçında Orhangazi Çakırlıspor’a misafir edecek. Alanyurt Gençlik bu hafta Çekirgespor’a karşı 3-0 hükmen kazanacak.

2. Küme: Geçen hafta Bursa 2. Küme maçları başladı. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da İnegöl’den hiçbir takım yok. Bu iyi mi, kötü mü bilmiyorum. 17-18 yaşlarında gençlerin oynadığı bir takımımız olsa fena olmazdı.