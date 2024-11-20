Asırlardır Ordu’nun damaklarını tatlandıran ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Perşembe ceviz helvası, içerdiği besin değerleriyle adeta bir ‘enerji deposu’ olarak biliniyor. Çöven kökü, meyan kökü, limon tuzu, bol ceviz ve şeker gibi malzemelerle hazırlanan helva, yaz aylarında özellikle turistler tarafından tercih edilirken, kışın ise yerli halk tarafından yoğun şekilde tüketiliyor. Bazı vatandaşlar ise helvayı ekmek arasında yiyerek farklı bir şekilde tüketmeyi tercih ediyor.

“Kışın sıcak tuttuğu için tercih ediliyor”

Yaklaşık 45 yıldır cevizli helva üretimi yapan Hacı Gürdal, “Bu helvanın ana maddesi şeker, beyazlığı veren çöven kökü ile meyan kökünün suyu. Kaynadığı esnada limon tuzu da katılıyor. Özellikle kış aylarında çok seviliyor, soğuk havalarda insanları sıcak tutar. İçerisinde bol miktarda ceviz var, zaten cevizin çok sayıda faydası var. Helva yaz aylarında biraz yumuşar, kışın sertleşir. Biz, hava şartlarına göre üretim yapıyoruz” dedi.

“Meslek giderek kayboluyor”

Dede mesleği olan helva üretiminde 3’üncü kuşak olduğunu ifade eden Gürdal, “Önceden bir sürü helvacı vardı, şimdi 2-3 tane helvacı kaldı. Giderek kaybolan bir meslek oldu. Şimdikiler helva ile uğraşmak istemiyor. Bizim ağırlıklı müşterilerimiz gurbetçiler, bilenler farklı illere giderken toplu bir şekilde alıyorlar” diye konuştu.

“Bence haftada bir kez tüketilmesi gerek”

Şenel Çelik isimli vatandaş, “Bu helvayı çok severim, çarşıya indikçe alırım. Bunun özelliği kış aylarında insanı sıcak tutar. Tadı çok güzel, cevizin aroması da lezzetli. Bence en az haftada bir kez tüketmek gerekli” ifadelerine yer verdi.

Helvayı çok sevdiklerini söyleyen Emine Karadeniz, içerisindeki cevizlerin doğal olduğunu ve kışın sıcak tuttuğu için bu ürünü severek tükettiklerini belirtti.

İkamet ettiği İstanbul’a giderken helva aldığını söyleyen İdris Bayram, fırsat buldukça bu helvadan yediklerini anlattı.