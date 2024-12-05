

Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Engelsiz Spor Etkinliği” düzenlendi. Yüzüncüyıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe 9 okuldan 300’e yakın öğrenci katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Şirin Biçer ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or’un da katıldığı etkinlik, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin eşliğinde okunan İstiklal Marşı’yla başladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir açılışta yaptığı konuşmada, belediye olarak engellilere yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Nilüfer’in engelli dostu kent olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nden faydalanan 2 bin 500 engelli kardeşimiz var. Engelsiz yaşam sürmeleri için belediyemizin tüm imkanları kullanıyoruz. Bu alanda da mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



Gösterileri alkış aldı

“Engelsiz Spor Etkinliği”nde, Duyum İşitme Engelliler Okulu öğrencileri Karadeniz Halk Oyunu gösterisi yaparken, Kayapa Özel Eğitim Okulu da ront gösterisiyle izleyicilerin beğenisini topladı. Mitat Enç Özel Eğitim Okulu step gösterisi yaparken, Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu da spor defilesi ile büyük alkış aldı. İpek Özel Eğitim Okulu ve Nilüfer Özel Eğitim Okulu ise izleyicilere basketbol ritim gösterisi sundu. Ardından sahadaki parkurda öğrenciler, aileleri ile birlikte çeşitli etaplardan geçerek, potaya basket attılar. Etkinliklerin ardından öğrenciler, sihirbazlık gösterisi ile eğlendi. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Kulübü katılımcıları da spor etkinliğinde yerini aldı.

Başkan Şadi Özdemir, “Engelsiz Spor Etkinliği”nin tüm katılımcılarına teşekkür ederek, madalyalarını takdim etti.

Kaynak: BÜLTEN