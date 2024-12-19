Şirketin, borçlarını yapılandırmak amacıyla geçici kondordato başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Şirket, yayımladığı genel kurul ilanında yönetim kurulu üyelerini, mal varlıklarını satışa çıkararak borçlarını ödemek için bir toplantı düzenlemeye davet etti. Bu adımın, satıştan elde edilecek gelirle mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla atıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Aroma'nın bu ilanı yayımlamadan önce Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden geçici kondordato kararı aldığı öğrenildi. Mahkeme, şirketin mali sıkıntılarının çözülmesine yardımcı olmak için üç kişi, Muhsine Tülin Kavasoğlu, Ali Kahve ve Savaş Altan'ı kondordato komiseri olarak atadı.