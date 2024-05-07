31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin birçok şehrinde belediye binalarına, belediyelerin borçlarını gösteren dev afişler asıldı.

İyisiniz, hoşsunuz, güzelsiniz amma…

Bu uygulamayı desteklemek başka bir şey, bunu sürdürebilir yapmak başka bir şey.

Her belediye esasen seçimlerin yapılmasının ardından ilk meclis toplantısında belediyenin güncel borç listesini kamuoyuyla paylaşmalı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ne kadar borcu varsa açıklasın. Vatandaş 5 yıl sonra bunun kıyaslamasını yapsın. Yetki verdiği belediye başkanı, aldığı görevi nasıl kullanmış? Paraları çarçur mu etmiş, borç batağına mı sürüklemiş yoksa doğru mu kullanmış? Görsün.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk seçimler sonrası yaptığı açıklama ile herkesi şoke eden bir bilgi verdi. Belediyenin borcu 7 değil, 20 milyar TL civarında dedi.

Eğer bu doğruysa kamuoyu gereken notu verir zaten. Ben açıkçası o günden sonra Büyükşehir’in mevcut borçları ayrıntılı açıklamasını umut ediyordum. Henüz böyle bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde yapılırsa hepimiz fikir sahibi olacağız.

Vatandaşların seçtikleri başkan ve kadrolarına emanet ettiği belediyeler en önemli kamu hizmetlerinin başında geliyor. Toplanan vergiler, iller bankasından gelen gelir, su paraları ve şirketler aracılığı ile gelen gelirlerin her birinin şehre doğru yatırımlarla aktarılması, her belediye başkanın kutsal görevlerinden biri.

Her zaman Bursa’nın diğer şehirlerden ayıran bir özelliği olmasını isterim. Bursa çok kadim bir şehir. Bursa Türkiye’nin en önemli metropollerinden biri.

İşte bu yüzden şeffaf belediyecilik kurallarının en iyi uygulandığı bir şehir şehir hayalim var.

Dedikodulardan, iftiralardan bıktı bu şehir. Gülümseyen Bursa’nın içten ve samimi gülmesi için kavgaların ve siyasi çekişmelerin bir yana bırakılması oldukça önemli. Bu sebeple Başkan Bozbey’e hem AK Partili milletvekilleri hem de AK Partili ilçe belediye başkanlarının yaptığı ziyareti oldukça önemsiyorum.

Bu şehre birlikte omuz omuza çalışmak yakışır.

Tüm bu duygu ve düşünceler ışığında Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin pandoranın kutusunu açarak, mevcut borç bilgisini kamuoyuyla paylaşarak Türkiye’ye belediyecilik dersi vermesini rica ediyorum. Saygılarımla…