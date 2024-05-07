Geçtiğimiz Cumartesi günü temsilcimiz İnegölspor bu sezonun son maçında Etimesgut Belediyesi takımı ile 1-1 berabere kaldıkları maç Etimesgut Belediyesi takımının 2.ligdeki son maçı oldu.

Temsilcimiz İnegölspor geçtiğimiz hafta evinde uzatmaların son saniyelerinde yediği golle Arnavutköy’e yenildiği maç sonunda rakibi kümede kalmayı garantiledi. Düşme potasındaki kalan 5 takımdan 4 tanesi küme düşecekti. Bunlardan 37 puanlı Derince son maçta evinde küme düşmesi kesinleşen Denizli ile oynarken 39 puanlı Etimesgut Belediyesi takımı hiçbir iddiası olmayan İnegölspor’u evinde konuk etti. Derince evinde Denizli’yi 2-1’le geçerken puanını 40 yaptı. Etimesgut ise temsilcimiz İnegölspor’la evinde 1-1 berabere kalırken puanını 40 yapmasına rağmen averajla küme düştü. Bu nedenle evindeki İnegölspor maçını mutlak kazanması gerekiyordu. Kazansaydı puanını 42 yapacak ve kümede kalacaktı. Bu durumda Derincespor küme düşecekti. Durum bunun tam tersi oldu ve Etimesgut küme düştü. Maçtan sonra sahanın ortasına yığılıp kaldılar.

Rakip Etimesgut Belediyesi takımı lige bir hayli iyi başladı. Bir süre play-off’u bile zorladı. Ancak ligin 2.yarısına kötü başladı. Kaybettiği puanlarla bir anda düşme potasına girdi. Bu son maça çıkarken galip gelmesi halinde kümede kalacaktı. Maça iyi de asıldı. Birçok pozisyonda buldu. Ancak küme düşme stresi ve heyecanı ağır basınca galibiyet golünü bir türlü bulamadılar. Orta hakemin bir pozisyonda bence mutlak penaltılarını vermeyerek maçın kaderine etki yaptı. Bu penaltıyı verse belki de kümede kalacaklardı. Etimesgut takımına 3.ligde başarılar diliyorum.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Yüksel Egemen, geride Yusuf Talum-Kadir-Eren Emre-Orhan, ortada Furkan-Uğur-Erkan Arda-Umut, ileride Ömer ve Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Yusuf Talum’un yerine M.Samet, Erkan Arda’ın yerine Berat, Umut’un yerine Yusuf Kocatürk oyuna alındı. Bu değişiklikler beraberliği korumaya yönelik yapıldı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz maçın başlarında Furkan’la öne geçti. Bu golden sonra rakip takım oyuna ağırlığını koyarak ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği yakaladı. 2. yarıda rakip takım galibiyet golünü kovalarken baskılı oynamaya başladı. Ancak rahat bir havada oynayan temsilcimiz rakibine galibiyet golü şansını vermedi. Maç birkaç defa her iki takım lehine dönecek durumlara geldi ancak özellikle düşme stresi ile oynayan rakip Etimesgut aradığı galibiyet golünü bir türlü bulamadı. Bunda İnegölspor’un dirençli oynamasının rolü büyüktü. İnegölspor’un aynı nakarat takımı maç bitse de tatile çıksak modun da oynadılar. Ve bu sezonu zirve veya play-off hedefimizden uzakta tamamlarken tribünleri maçların büyük bölümünde üzdüler. Oynadıkları ruhsuz ve etkisiz oyunlarla taraftarlarına bu lig bir an önce bitse de bu oyunculardan kurtulsak dedirttiler.

Sonuç olarak İnegölspor oynadığı son Derince-Arnavutköy ve Etimesgut maçlarında düşecek 4.cü takımı belirledi. Böylece acısıyla tatlısıyla tartışmalarıyla, eleştirileriyle ilginç transferleriyle ve dört defa teknik heyet değişiklikleriyle camianın mutlu olmadığı bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet ve yenilenmiş kadrosuyla lige zirve veya en azından play-off hedefiyle lige başlayan temsilcimiz, maalesef sezon başında hedeflediği sonuçlardan uzak bir yerde ligi bitirdi. İlk yarıda eyvah küme düşüyoruz diye tedirgin olduğumuz bir yerden devre arasında yapılan operasyonlarla kümede kalmayı başardı. Bu kadar tecrübeli ve pahalı bir takımla öyle istikrarsız ve özellikle deplasmanlarda oynanan etkisiz ve kötü futbolla kümede kaldığımıza seviniyoruz. İnegölspor’umuz bu sezon oynadığı 36 maçta 13 galibiyet 10 beraberlik ve tam 13 yenilgi alırken, rakip filelere 46 gol atarken kalemizde 47 gol görerek -1 averajla ve 49 puanla ligi 9’ncu sırada bitirdi. Bu sezonunu bilançosu bu. Tabi bu bilançonun bir de maddi yönü var onu da bu ayın sonunda yapılacak kongrede göreceğiz. Kongrede okunacak faaliyet raporunu üyelerimiz izleyecek ve oylayacağız. Bu sezon bu taşın altına ellerini koyarak takımımıza maddi ve manevi desteklerini vererek sezonu tamamlayan yönetim kurulumuza, görev yapan teknik heyetlere kulüpte çalışan personelimize, cefakar taraftarlarımıza ve sahada ekmeğini kazanmak için ter döken oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyor bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyorum. Zaman zaman övdük zaman zaman eleştirdik ancak beklenen ve hedeflenen başarı bir türlü gelmedi. Umarız bu sezondan herkes üzerine düşen dersi alır ve gelecek sezon özlediğimiz İnegölspor’u izler başarılarını yazarız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Layık olduğu 1.Lige çıkma başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖLSPOR YOK”