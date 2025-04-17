Sezon boyunca Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda taraftar desteğiyle rekorlar kıran yeşil beyazlılar, bu başarıyı coşkulu bir törenle taçlandıracak.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşecek törenle ilgili bilgi verdi. Açıklamasında, "Değerli Bursasporlular Sıra bu şampiyonluğu kupayla taçlandırmada. 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’da evimizde oynayacağımız Bornova maçının bitimiyle, sezon boyunca her maçta rekor tazelediğimiz evimiz Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun teşrifleriyle kupa törenimizi gerçekleştireceğiz. Ait olduğumuz yere, şampiyonu olduğumuz Süper Lig’e geri dönüşte ilk etabı alnımızın akıyla şampiyon tamamladık. Yeni şampiyonluklar ve borçsuz Bursaspor için çalışmaya devam edeceğiz. Kazanılacak kupalar, yaşanılacak şampiyonluklar var." ifadelerini kullandı.