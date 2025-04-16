

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunu şampiyon tamamlayan ancak ardı ardına yaşanan düşüşler ve ivme kaybı sebebiyle uzun süredir her yıl 16 Mayıs'ın yıl dönümünü buruk kutlayan Bursaspor, bu yıl 15. yıl dönümünü şampiyon olarak kutlayacak.



TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftada lig bitimine 2 hafta kala en yakın rakibine 10 puan fark atan Bursaspor'un Balıkesir'deki şampiyonluk maçında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin taraftar şampiyonluk heyecanıyla maç düdüğü çalar çalmaz sahaya akın etti. En son 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu gören taraftar uzun bir aradan sonra o heyecanı tekrar yaşadı. Takım otobüsüyle birlikte şehre gelen taraftarlar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde havai fişek ve meşalelerle geceyi aydınlattı.



Yaşanan bu görüntüler 15 yıl önce yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig şampiyonu olduğu günleri akıllara getirdi.

Bursaspor, şampiyonluk kupasını o dönemki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in elinden alarak üstü açık otobüsle şehir turu atmasının ardından büyük bir coşku içinde Bursa Atatürk Stadı'nda on binlerce taraftarının huzuruna çıkmıştı. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bursalılar, stadı bayram yerine çevirirken, takımın gelmesiyle sahaya akın etmiş, insan selini andıran yaşanan bu görüntüleri ulusal ve yabancı basın "Timsah istilası" manşetleriyle sütunlarına taşımıştı.



Yıllar sonra Balıkesir'de yaşanan benzer görüntüler de '2. Timsah istilası' olarak yorumlandı. 2010 yılındaki şampiyonluğun andından Devler Ligi'ne katılan Bursaspor o denem Manchester United, Valencia ve Glasgow Rangers gibi Avrupa devlerini misafir etti.