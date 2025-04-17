Yaklaşık 10 yıl önce Tokat’ın Niksar ilçesinde kurulan ve özellikle kadın istihdamına verdiği önemle dikkat çeken firma, 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağlamıştı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerine, özellikle de İngiltere’ye milyonlarca parça tekstil ürünü ihraç eden CBF Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle 3 ay önce konkordato ilan etti. Şirketin konkordato süresi 13 Nisan’da bir ay daha uzatılırken, mahkeme tarafından görevlendirilen üç kişilik komiser heyeti süreci yakından takip ediyor. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato duruşmasını 8 Mayıs 2025’e erteledi.

CBF Tekstil’in kurucuları arasında yer alan Glaudia Constanze Brandt, Almanya’da tekstil mühendisliği eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a yerleşmiş, burada tanıştığı Burak Fadıloğlu ile evlenerek iş hayatına atılmıştı. Çiftin girişimcilik serüveni başarı hikayelerine konu olmuş, Anadolu Ajansı da bu başarıyı haberleştirmişti. Ancak, son dönemde uygulanan sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranları, birçok firma gibi CBF Tekstil’i de zor durumda bıraktı. Ucuz finansmana erişemeyen şirketin geleceği, önümüzdeki aylarda yapılacak duruşmada alınacak kararla netlik kazanacak.