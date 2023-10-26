CUMHURİYETİ ANLAMAK ve KORUMAK

Çocukluğumdan bu güne kadar hatırladığım yaklaşık 60 Cumhuriyet Bayramını şu an gözümün önüne getirdiğimde onlarca yılda yapılan işlerin önemini bilmemek bizi yöneten hükümetlere haksızlık olur. Tabi bu arada işleyen çarklara çomak sokanları da düşünürsek yapılan hizmetlerin önemi daha da bir anlam kazanır.

Kurtuluş savaşı sonrası yokluklarla kurulan Cumhuriyetimiz, bugün gelişmiş ülkelerin seviyesine gelecek kadar bir yol kat etmişiz.

Hani Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi: “Ülkemiz Muhasır Devletler seviyesine çıkacak!” söylemi ne kadar manidardır!

Evet, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkıp onu yaşatalım. İnsanca yaşamanın temeli bu idari şeklimize bağlı olduğunu asla unutmayalım.

Biz millet olarak en güzel idari şekil ile yönetilmeye layık bir milletiz. Şayet ilkelerimizden taviz verecek olursak, 60 ihtilâli gibi, 12 Eylül ihtilâli gibi ve yaşadığımız son 15 Temmuz darbe kalkışması gibi olaylara maruz kalırız!

Cumhuriyetimize sıkı, sıkı sarılmamız gerekir. Çocuklarımızı da bu yönde eğiterek Cumhuriyetimizi koruyup kollamamız ve ilelebet yaşatmamız gerekir.

Evet, değerli okurlarım Cumhuriyetimiz 100 yaşında!

Tamı tamına bir asırlık delikanlı gibi ayakta dimdik!

Cumhuriyet düşmanları ne kadar çabalasalar da onu yıkamayacaklar.

Dikta rejimlerini ve sapık ideolojilerini bu ülkede hayata geçiremeyecekler.

Onlar en son 15 Temmuzda derslerini aldılar!

Bir daha asla böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecekler.

Cumhuriyetimizin bekçileri gençliğimiz, her daim duyarlı ve temkinli ata emanetini koruyacaktır.

Evet, değerli okurlarım Cumhuriyetimizin 100. Yılı biletlimize kutlu olsun! Nice mutlu ve huzur dolu yıllara ulaşmak üzere hoşça kalın!