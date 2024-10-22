Diller tutulmuş, kulaklar sağır. İstediğin kadar bağır! Duyan yoksa sesini, sen Hızır’ı çağır.

Bugün ki yazıma bir manzume ile başladım. Neden diye soracak olursanız? Aylardan beri defalarca dile getirdiğim İnegöl’ün alt yapı çalışmalarının. Bir türlü bitmeyişi ve vatandaşların mağduriyetini dile getirmek.

Bir gün ana caddelerden birinin sağ tarafı, bir kaç hafta sonra diğer tarafı kazılarak ilçeyi adeta tabiri caiz ise köstebek yuvası haline getirdiler. Bir bölgeyi kazıp orayı bitirmeden başka bölgeye geçerek gerek trafiği alt üst etmekte gerek se her yeri toza boğmakta. Bir de yağmur yağdı mı Allah selamet versin! Üstünüz başınız çar çamur içinde eve geldiğinizde eşinizden fırça yersiniz!

Geçenlerde evden çıkıp camiye gidiyorum, adamın biri otobüs durağında otobüs bekliyor. Bir yandan da saatine bakıp, oflayıp, pufluyor. Beni görünce seslendi:

‘‘Ağabeyi bakar mısın? 11 Numara buradan geçmiyor mu?’’ ben işin aslını bildiğim için gülerek adamın sorusunu cevapladım:

‘’Alt yapı çalışmaları dolayısı ile otobüsler şu karşı aralıktan geçiyor biraderim.’’ Adam adeta şok olmuş gibi:

‘’Nasıl yani? Benim gibi bilmeyen biri otobüs geçecek diye burada saatlerce bekleyecek mi? İnsan şu durağa bir uyarı yazısı asar. Bu nasıl iştir arkadaş?’’ diye söylenerek oradan uzaklaştı.

Evet, biz yazmaktan usandık. Ama maalesef onlar bildiklerini okumaktan usanmadılar. Bizi dinlemeyenler ya deve kuşu misali gibi davranıyorlar. Ya da şikâyetlere kulaklarını tıkamışlar. Bizimde bu durumda başka söyleyecek bir sözümüz kalmıyor.

Bir yandan bakıyorum yapılan bu çapraşık işin mantığı nedir diye, ama bir türlü aklım almıyor! Bazı caddelerde yol kenarlarına yama yapılırken diğer tarafı hendek şeklinde bırakılıyor. İşin diğer kötü yanı ve daha beteri yeni su hattına bağlanırken o gün sular saatlerce kesilerek insanlar mağdur ediliyor. Bu işler ha bugün biter normale döner diye umutlanırken yeniden diğer tarafın kazı ve evlere yeni hat bağlantı çalışmaları başlayarak her yer delik deşik ediliyor. Bazı vatandaşlar bu durumu komik bir benzetme ile bakın nasıl dalga geçiyorlar:

‘’BUSKİ’nin köstebeği yine faaliyette!’’

Anlaşılan bu kış kazı çalışmaları ile geçecek. Seneye Allah Kerim!