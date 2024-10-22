Geçtiğimiz hafta evinde Kırklarelispor maçında galibiyeti koruyamayan temsilcimiz İnegölspor,

uzatmalarda yediği şok golle 2 puanı çimlere gömerken hafta arasında beklenmeyen bir gelişme oldu. Sezon başından itibaren geçtiğimiz yılın kadrosundan geriye kalan 2 kaptanımız Kaleci Bekir ve sol bek Orhan’ın kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığını öğrendik. Bu haber gerçekten İnegölspor’u izleyenleri çok şaşırttı. Gerek performansları ve gerekse maçlarda ki davranışları ile sempati toplayan bu iki tecrübeli oyuncumuzun kendilerini ve dolayısıyla takımlarını zor durumda bırakmaları çok sürpriz ve üzüntü verici bir durumdur. Bu iki oyuncumuzdan eksik bir kadro ile Pazar günü deplasmanda konuk olduğu Ercincan’a attığı golü 75’nci dakikaya kadar korumasına rağmen 2 dakikada yediği 2 golle maalesef evine bir kez daha eli boş döndü. Aldığı bu mağlubiyetle fikstürde 11. sıraya geriledi.

Rakip Erzincanspor, bu sezon topladığı puanlarla 3. sıraya yerleşirken Pazar günü evinde konuk ettiği İnegölspor’a karşı maçın ilk 75 dakikasında çok zor anlar yaşadı. Ancak 75. dakikada kazandığı bir penaltı golü ile beraberliğe ulaştıktan 2 dakika sonra attığı galibiyet golü ile boynu bükük çıkacağı maçtan 3 altın puanla ayrıldı. Maçın başından sonuna kadar galibiyet kovalayan etkili bir oyun oynadı. Girdiği pozisyonları gol yapamayınca bunun üstüne kalesinde birde gol görünce ayağını yere basarak daha etkili oynamaya başladı. Devreye yenik girdikten sonra 2.yarıya 3 oyuncu değiştirerek başladı. Bu değişiklikler oyuna ağırlığını koymasına katkı yapınca maçın son çeyreğinde üst üste bulduğu 2 golle 3 altın puanı hanesine yazdırdı. Bu 3 puanla fikstürde 3. sıraya yerleşti.

İnegölspor’a gelince teknik heyet kadro dışı bırakılan 2 kaptanımızdan yoksun bir 11’le kalede Yüksel Egemen, geride Sadık Arda-Batuhan Çakır-Recep Efe-Ali Mert, ortada Yusuf-İsmail-M.Mete, ileride Alican-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2 yarısında İbrahim Can-M.Mete-Alican-İsmail’in yerlerine Mustafa Emre-Uğur-Bilal-Hasan Alp ve A.Hakan’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler galibiyeti koruma amacı ile yapıldı. Ancak bu değişiklikler takımımızın oyununa olumlu yansımadı. 2 yarıda oyunun hakimi ev sahibi takım oldu. Maça temkinli ve istekli başlayan temsilcimiz maçın ilerleyen dakikalarında maçı dengelemeye çalıştı. Rakip takımın girdiği pozisyonları gole çevirememesi temsilcimizin direncini arttırdı. Bunun sonucunda da Yusuf’la öne geçip devre arasına önde giren temsilcimiz maalesef 2.yarıda attığı golü koruma telaşı ile zamansız değişiklikler yaptı. Özellikle rakip müdafaayı ciddi şekilde zorlayan İbrahim Can’ın oyundan alınması rakibe kolaylık sağladı. Bunun sonucunda da aradıkları golleri 2 dakikada buldular. Bu goller çok kolay gollerdi. Birincisi penaltı ikincisi bir müdafaa hatasından geldi. Bu tip gollere alıştık artık. Çünkü her hafta aynı tür hatalardan gol yiyoruz. Teknik heyetimizin bu hataları önce azaltıp ardından da düzeltme çalışmalarını acilen hızlandırması gerekiyor. Bu kadar acemice ve kişisel hatalardan gollere son vermelerini bekliyoruz. İnegölspor’un beklediğimiz performansı gösterememesinin bir nedeni de forvet hattının çok zayıf kalmasıdır. Özellikle golcü diye alınan Fatih inanılmaz derecede formsuz ve beceriksiz oyunlar sergiliyor. Geldiği takımın geçen sezon küme düşmesi Fatih’i izleyince bana sürpriz gelmiyor. Fatih bu performansı ile nasıl gol atacak bilemiyoruz. Bu kadar etkisiz bir santrafor 2.ligde görmedim. Teknik heyetin Fatih’in bu performansını masaya yatırıp acilen değerlendirmelidir. Bu maçtan puan veya puanlar gelseydi, kadro dışı kalan 2 kaptanımıza iyi bir ders olabilirdi. Bu mağlubiyette bu iki kaptanımızın payı büyük oldu. İnegölspor’umuzun bu maçta ilk 75 dakikasında rakibi ile iyi mücadele ettiği zaman zaman rakip kalede tehlikeler yarattığı ve bunun sonucunda aradığı galibiyet golünü de bulduğunu izledik. Ancak golü attıktan sonra beraberlik golüne kadar aldığı tedbirler yetersiz kaldı. Değişiklikler doğru zamanda ve doğru oyuncularla yapılmadı. Bunun sonucunda 2.yarıda temsilcimizin direnci kırıldı. Yediğimiz goller çok acemice ve düşündürücü goller. Ceza sahası içerisinde müdafaamız rahat değil. Panik yapıyor. Bu panikte kişisel hatalara yol açıyor.

Sonuç olarak İnegölspor hafta içerisindeki kadro dışı olayları nedeniyle 2 kaptanından eksik bir şekilde gittiği Erzincan’da ilk 75 dakika iyi mücadele ederek birde gol bulmasına rağmen maçın son çeyreğinde 2 dakikada kalesinde gördüğü 2 golle puan veya puanlarla dönebileceği önemli bir deplasmandan eli boş döndü. Bu psikoloji ile bu hafta evinde konuk edeceği son sıralardaki düşme adayı Ankaraspor’la oynayacağı maçı kazanmalı. Bunun için de Erzincan maçından gerekli dersleri çıkararak oyuncularımızı ciddi bir şekilde uyarmalıdır. Bu zayıf rakibi evimizde yenerek Kastamonu deplasmanına daha moralli gitmelidir. Bunun için oynadığı oyunu bir kez daha gözden geçirip kişisel hataları en aza indirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Ankaraspor maçı galibiyetini yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.